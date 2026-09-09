Rezekinya Disebut Mengalir, 5 Weton Ini Dipercaya Punya Masa Depan Cerah

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang harus melewati proses panjang sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menemukan keberuntungan dalam perjalanan hidupnya.

Dalam tradisi Jawa, salah satu hal yang kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan seseorang adalah weton. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut menjadi bagian dari warisan budaya yang hingga kini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat.

Primbon Jawa bahkan memuat berbagai penafsiran mengenai weton yang dianggap memiliki potensi rezeki lebih kuat. Namun, ramalan tersebut tetap merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan bahwa seseorang pasti kaya atau sukses.

Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki baik dan berpeluang meraih kesuksesan.

1. Kamis Pahing Kamis Pahing dipercaya memiliki karakter cerdas, komunikatif, dan penuh daya tarik. Pemilik weton ini digambarkan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan serta memiliki semangat kerja yang cukup tinggi.

Mereka juga dikenal tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan. Kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain dianggap menjadi salah satu modal yang dapat membuka berbagai peluang.

Dalam penafsiran primbon yang dikutip sumber tersebut, Kamis Pahing disebut memiliki aliran rezeki yang baik. Sosoknya bahkan dipercaya dapat mencapai kehidupan yang berkecukupan apabila mampu mengoptimalkan kemampuan dan terus berusaha.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan matang. Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika menghadapi persoalan.

Selain itu, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Sikap suka membantu dan dapat dipercaya membuat mereka mudah mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar.