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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.46 WIB

Rezekinya Disebut Mengalir Deras, 4 Weton Anak Ini Diprediksi Punya Masa Depan Cerah

Weton yang Diprediksi Membawa Rezeki Bagi Orang Tua. (freepik.com ) - Image

Weton yang Diprediksi Membawa Rezeki Bagi Orang Tua. (freepik.com )

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter, watak, serta gambaran perjalanan hidup seseorang.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki karakter serta peruntungan yang berbeda. Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai potensi rezeki kuat dan kelak mampu mencapai kehidupan yang berkecukupan.

Menariknya, beberapa weton anak juga dipercaya membawa pengaruh positif terhadap kehidupan keluarga, termasuk dalam urusan ekonomi dan kemakmuran orang tua.

Dilansir dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, berikut empat weton anak yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki dan dapat membawa keberkahan bagi keluarganya.

1. Minggu Wage

Anak yang lahir pada Minggu Wage dalam Primbon Jawa digambarkan sebagai pribadi yang aktif dan memiliki semangat tinggi sejak kecil.

Mereka cenderung memiliki keinginan kuat untuk menjadi yang terbaik ketika beraktivitas maupun bermain bersama teman-temannya. Sifat kompetitif tersebut disebut dapat menjadi modal positif apabila diarahkan dengan baik.

Dalam bidang pendidikan, Minggu Wage juga dipercaya mempunyai kecerdasan yang cukup menonjol.

Weton ini disebut berada di bawah naungan Dadi Kayu, yang dalam tafsir Primbon Jawa berkaitan dengan kehidupan yang dicintai banyak orang, memiliki kedudukan baik, serta memperoleh keberuntungan dalam perjalanan pekerjaan.

Karena memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja keras, anak dengan weton Minggu Wage dipercaya mempunyai prospek masa depan yang cerah dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

2. Kamis Kliwon

Berbeda dengan Minggu Wage, anak Kamis Kliwon digambarkan lebih menyukai ketenangan dan cenderung menghindari pertengkaran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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