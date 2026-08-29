Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 19.20 WIB

Lahir Bawa hoki! 9 Weton Ini Dipercaya Memiliki Masa Depan Cerah dan Sejahtera

Ilustrasi weton yang lahir membawa hoki. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang lahir membawa hoki. (Magnific)

 
 
JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap memiliki kehidupan yang penuh keberuntungan, rezeki, dan masa depan yang sejahtera. 
 
Dalam tradisi masyarakat Jawa, salah satu cara yang kerap digunakan untuk melihat gambaran karakter serta perjalanan hidup seseorang adalah melalui weton kelahiran. 
 
Perhitungan yang memadukan hari dan pasaran kelahiran ini, dipercaya memiliki makna tertentu, termasuk dalam urusan rezeki, keberuntungan, karier, dan kemapanan hidup.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang disebut membawa hoki sejak lahir. 

Pemilik weton-weton tersebut diyakini memiliki peluang lebih besar untuk menemukan jalan menuju kehidupan yang mapan. 

Rezeki mereka konon dapat datang melalui berbagai pintu, baik dari pekerjaan, usaha, hubungan sosial, maupun kesempatan tak terduga yang muncul ketika mereka mampu mengambil keputusan dengan tepat.

Namun, keberuntungan tidak selalu berarti mendapatkan kekayaan secara instan. Masa depan cerah juga dapat tercermin dari kemampuan seseorang melewati berbagai tantangan, membangun karier secara bertahap, memiliki hubungan yang harmonis, serta mampu menciptakan kehidupan yang aman dan berkecukupan. 

Karakter seperti pekerja keras, tekun, bertanggung jawab, dan pandai membaca peluang juga dipercaya menjadi pendukung penting bagi pemilik weton tertentu untuk mencapai kesejahteraan.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya lahir membawa hoki dan memiliki potensi masa depan cerah, penuh keberuntungan, serta kehidupan yang sejahtera menurut Primbon Jawa? 

Simak ulasan lengkap mengenai 9 weton pembawa hoki berikut ini, dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri.

1. Rabu Pahing

Rabu Pahing memiliki neptu 16 yang tergolong tinggi dalam perhitungan Primbon Jawa. 

Weton ini dikenal sebagai simbol ketekunan, keberanian, dan semangat juang yang luar biasa.

Pemilik Rabu Pahing biasanya memiliki ambisi yang kuat untuk memperbaiki taraf hidup. 

Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan dan selalu berusaha menemukan cara untuk bangkit kembali. 

Karakter tersebut membuat mereka mampu berkembang meski menghadapi banyak rintangan.

Kemampuan melihat peluang dan keberanian mengambil keputusan sering menjadi faktor yang mengantarkan mereka menuju kesuksesan. 

Karena itu, weton ini sering dipercaya memiliki masa depan yang semakin cerah seiring bertambahnya usia.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Zodiak yang Hidupnya Makin Mudah Mulai 22 Agustus 2026, Rezeki dan Masa Depan Cerah Menanti Anda - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Hidupnya Makin Mudah Mulai 22 Agustus 2026, Rezeki dan Masa Depan Cerah Menanti Anda

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23.26 WIB

Rezekinya Disebut Mengalir Deras, 4 Weton Anak Ini Diprediksi Punya Masa Depan Cerah - Image
Zodiak

Rezekinya Disebut Mengalir Deras, 4 Weton Anak Ini Diprediksi Punya Masa Depan Cerah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.46 WIB

7 Tips Kelola Keuangan ala Adrian Maulana untuk Masa Depan Cerah - Image
Finance

7 Tips Kelola Keuangan ala Adrian Maulana untuk Masa Depan Cerah

Selasa, 14 Juli 2026 | 17.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore