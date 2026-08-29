Lahir Bawa hoki! 9 Weton Ini Dipercaya Memiliki Masa Depan Cerah dan Sejahtera

JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap memiliki kehidupan yang penuh keberuntungan, rezeki, dan masa depan yang sejahtera.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, salah satu cara yang kerap digunakan untuk melihat gambaran karakter serta perjalanan hidup seseorang adalah melalui weton kelahiran.

Perhitungan yang memadukan hari dan pasaran kelahiran ini, dipercaya memiliki makna tertentu, termasuk dalam urusan rezeki, keberuntungan, karier, dan kemapanan hidup.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang disebut membawa hoki sejak lahir.

Pemilik weton-weton tersebut diyakini memiliki peluang lebih besar untuk menemukan jalan menuju kehidupan yang mapan.

Rezeki mereka konon dapat datang melalui berbagai pintu, baik dari pekerjaan, usaha, hubungan sosial, maupun kesempatan tak terduga yang muncul ketika mereka mampu mengambil keputusan dengan tepat.

Namun, keberuntungan tidak selalu berarti mendapatkan kekayaan secara instan. Masa depan cerah juga dapat tercermin dari kemampuan seseorang melewati berbagai tantangan, membangun karier secara bertahap, memiliki hubungan yang harmonis, serta mampu menciptakan kehidupan yang aman dan berkecukupan.

Karakter seperti pekerja keras, tekun, bertanggung jawab, dan pandai membaca peluang juga dipercaya menjadi pendukung penting bagi pemilik weton tertentu untuk mencapai kesejahteraan.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya lahir membawa hoki dan memiliki potensi masa depan cerah, penuh keberuntungan, serta kehidupan yang sejahtera menurut Primbon Jawa?