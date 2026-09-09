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Rabbany Wanadriani
Kamis, 10 September 2026 | 01.29 WIB

Selalu Tak Enak Hati, 4 Zodiak Ini Sering Jadi People Pleaser

ilustrasi zodiak paling setia. /Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling setia. /Freepik

JawaPos.com – Mengatakan “tidak” kepada orang lain ternyata tidak selalu mudah. Bagi sebagian orang, menolak permintaan justru bisa menimbulkan rasa bersalah, takut mengecewakan, atau khawatir hubungan menjadi renggang.

Kondisi tersebut dapat membuat seseorang terus mengiyakan permintaan orang lain meskipun sebenarnya sedang lelah, sibuk, atau memiliki kebutuhan sendiri yang harus diprioritaskan.

Dalam astrologi populer, kecenderungan seperti ini kerap dikaitkan dengan karakter beberapa zodiak. Mereka biasanya digambarkan memiliki empati tinggi, senang membantu, dan berusaha menjaga hubungan tetap harmonis.

Dilansir dari Baseline, terdapat empat zodiak yang disebut cenderung menjadi people pleaser dan mengalami kesulitan ketika harus berkata tidak kepada orang lain.

1. Pisces

Pisces dikenal sebagai zodiak yang memiliki sisi lembut, penyayang, dan sangat memperhatikan perasaan orang lain. Mereka cenderung mudah bersimpati ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan.

Karena kepeduliannya tersebut, Pisces terkadang sulit menolak permintaan. Mereka khawatir penolakan akan membuat orang lain kecewa atau merasa tidak dipedulikan.

Tidak jarang, mereka bersedia membantu meskipun sebenarnya sedang memiliki banyak urusan sendiri. Keinginan untuk hadir bagi orang lain membuat Pisces kadang lupa bahwa dirinya juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menjaga batasan pribadi.

2. Libra

Bagi Libra, suasana yang damai dan hubungan yang harmonis merupakan sesuatu yang sangat berharga. Mereka cenderung menghindari pertengkaran dan situasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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