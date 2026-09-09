Ramalan Shio Besok Kamis 10 September 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

JawaPos.com - Memasuki Kamis, 10 September 2026, perjalanan pekan mulai memasuki fase yang semakin sibuk.

Sejumlah pemilik shio mungkin mulai melihat hasil dari keputusan yang dibuat sebelumnya, sementara sebagian lainnya justru dihadapkan pada pilihan baru yang membutuhkan keberanian sekaligus pertimbangan matang.

Ramalan Shio besok Kamis 10 September 2026 kali ini membahas empat shio, yakni Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Masing-masing mempunyai energi dan karakter yang berbeda, sehingga peluang dalam urusan karier, rezeki, keuangan, maupun asmara dapat muncul melalui jalan yang tidak sama.

Dilansir dari Astrology.com, tema astrologi China 2026 menggambarkan Shio Naga sebagai sosok yang mendapat dorongan positif melalui ide, networking, persahabatan, dan kolaborasi.

Shio Ular lebih diuntungkan melalui kemampuan beradaptasi dan membangun koneksi, sedangkan Kuda memasuki awal siklus 12 tahun yang membawa banyak kemungkinan baru.

Sementara itu, Kambing berada pada tahun terakhir siklusnya sehingga lebih diarahkan untuk melakukan refleksi dan mempersiapkan masa depan.

Selengkapnya, inilah ramalan Shio besok Kamis 10 September 2026 untuk Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. Simak peluang karier, rezeki, keuangan, dan asmara.

1. Shio Naga: Peluang Makin Terlihat, Jangan Ragu Memperluas Koneksi Bagi Shio Naga, Kamis, 10 September 2026, dapat menjadi momentum untuk memperluas langkah melalui hubungan dengan orang lain. Jika selama ini Anda terlalu fokus mengerjakan semuanya sendiri, ada baiknya mulai melihat bahwa kerja sama dapat mempercepat pencapaian tertentu.

Dalam urusan karier, kemampuan menyampaikan ide menjadi salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Astrology.com menggambarkan 2026 sebagai tahun dengan energi positif bagi Naga, termasuk peluang melalui persahabatan, networking, bisnis, promosi, atau perpindahan posisi. Hubungan yang sebelumnya hanya sebatas kenalan juga berpotensi berkembang menjadi koneksi yang lebih kuat.

Karena itu, Kamis ini cocok digunakan untuk berbicara dengan orang yang memiliki visi serupa. Sebuah percakapan sederhana bisa memberikan informasi tentang pekerjaan, proyek, bisnis, atau kesempatan lain yang sebelumnya belum Anda pertimbangkan.

Dalam keuangan, peluang tambahan pemasukan mungkin muncul melalui kerja sama atau jaringan profesional. Namun, jangan langsung menerima setiap tawaran yang datang. Periksa terlebih dahulu keuntungan, risiko, kebutuhan modal, serta konsekuensi jangka panjangnya.

Untuk asmara, Naga perlu menjaga keseimbangan antara ambisi pribadi dan kehidupan bersama. Pasangan akan lebih menghargai keberhasilan jika mereka juga merasa dilibatkan dalam perjalanan tersebut.

Bagi Naga lajang, lingkungan pekerjaan, komunitas, atau pertemanan dapat menjadi tempat munculnya koneksi menarik.