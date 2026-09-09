3 Shio Paling Berwibawa, Disebut Punya Potensi Memimpin dan Meraih Kesuksesan

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal pandai beradaptasi, memiliki kecerdasan tinggi, hingga mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tionghoa, beberapa di antaranya kerap dikaitkan dengan kemampuan memimpin. Mereka dipercaya mempunyai kepercayaan diri, keberanian, kecerdasan, serta daya tarik yang membuat orang lain mudah mengikuti arahannya.

Namun, perlu diingat bahwa ramalan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan penentu pasti kepribadian maupun masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang disebut memiliki potensi menjadi pemimpin dan sosok yang disegani.

1. Shio Naga Dalam tradisi Tionghoa, Naga merupakan simbol kekuatan, keberanian, dan kemakmuran. Karena itu, orang yang lahir di tahun Naga kerap diasosiasikan dengan karakter percaya diri dan memiliki ambisi besar.

Mereka disebut mempunyai kemampuan untuk melihat peluang serta keberanian dalam mengambil langkah penting. Karakter tersebut membuat Shio Naga dipercaya mampu menempati posisi yang membutuhkan tanggung jawab dan kepemimpinan.

Selain keberanian, Naga juga dianggap mempunyai intuisi yang kuat. Mereka cenderung yakin terhadap keputusan yang dibuat dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Meski demikian, rasa percaya diri yang terlalu tinggi perlu diimbangi dengan kerendahan hati. Jika tidak, ambisi dan keinginan untuk memimpin dapat berkembang menjadi sikap keras kepala atau terlalu mementingkan diri sendiri.

Karena itu, kemampuan mengendalikan emosi dan menghargai pendapat orang lain menjadi hal penting agar potensi kepemimpinan Shio Naga dapat berkembang secara positif.