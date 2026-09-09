Cerdas dan Kreatif, Ini 4 Shio yang Disebut Punya Potensi Besar Meraih Sukses

ilustrasi shio paling cerdas. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kecerdasan dan kemampuan menemukan solusi sering kali menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Seseorang yang mampu berpikir cepat dan melihat persoalan dari berbagai sudut biasanya lebih mudah menemukan jalan keluar.
Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan kerap dikaitkan dengan kecerdasan, kreativitas, kemampuan menganalisis, serta kepandaian dalam menyusun strategi.
Karakter tersebut dipercaya dapat membantu seseorang menghadapi situasi sulit dan menemukan peluang di tengah berbagai tantangan.
Dilansir dari Chinese Learning, terdapat empat shio yang dipercaya memiliki kecerdasan menonjol serta kemampuan berpikir yang membuat mereka selalu memiliki cara untuk mencapai tujuan.
Berikut daftarnya:
Monyet dikenal sebagai salah satu shio yang kerap dikaitkan dengan kecerdasan dan kreativitas. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai kemampuan berpikir cepat serta tidak mudah kehabisan ide.
Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung mencari pendekatan yang berbeda. Kemampuan memecahkan masalah tersebut membuat Monyet disebut dapat beradaptasi dalam berbagai keadaan.
Dalam penafsiran astrologi Tiongkok, karakter kreatif ini juga mendukung mereka dalam bidang yang membutuhkan inovasi. Seni, teknologi, hingga dunia bisnis disebut menjadi beberapa bidang yang cocok dengan pola pikir mereka.
Keingintahuan yang tinggi membuat Monyet tidak mudah puas dengan satu cara. Mereka senang mengeksplorasi berbagai kemungkinan sampai menemukan metode yang dianggap paling efektif.
Shio Ular sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, penuh pertimbangan, dan memiliki pemikiran mendalam. Mereka tidak terburu-buru ketika harus mengambil sebuah keputusan.
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Jawa Pos
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