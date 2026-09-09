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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 9 September 2026 | 20.59 WIB

Satria Wirang: 5 Weton yang Kerap Dicaci Ini Justru Sukses Menurut Primbon Jawa

Weton Satria Wirang dapat cacian dan hinaan tapi raih kesuksesan menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/katemangostar - Image

Weton Satria Wirang dapat cacian dan hinaan tapi raih kesuksesan menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/katemangostar

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Satria Wirang untuk weton yang justru sukses setelah melewati cacian dan hinaan.

Golongan weton ini dipercaya ditakdirkan kaya raya meski kerap menjadi sasaran pandangan rendah orang lain.

Ketabahan dan budi pekerti luhur menjadi kunci utama yang mengantarkan mereka menuju puncak kesuksesan.

Dilansir dari akun YouTube Mas Manu pada Rabu (9/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Satria Wirang tersebut.

1. Jumat wage

Weton Jumat Wage melambangkan sosok Satria Wirang yang sering menghadapi masalah dan hinaan dari sekitarnya.

Keistimewaan menolak segala bentuk hinaan menjadi kekuatan tersendiri yang melekat pada weton ini.

Ketelitian, kesabaran, serta keikhlasan hati menjadi karakter menonjol yang dimiliki pemilik weton ini. Sikap baik hati dan ikhlas tetap terjaga meski kerap menghadapi berbagai kendala hidup.

Kemampuan mengambil sisi positif dari hinaan membuat mereka semakin yakin akan datangnya kebaikan.

Ketabahan tersebut dipercaya mendatangkan penghormatan besar dari banyak orang di kemudian hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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