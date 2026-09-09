Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 9 September 2026: Komunikasi Bikin Hubungan Makin Harmonis

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Rabu, 9 September 2026, menjadi salah satu bagian yang cukup menjanjikan karena hubungan dapat terasa lebih harmonis ketika komunikasi berjalan dua arah.
Jika sudah memiliki pasangan, Capricorn sebaiknya tidak terlalu sibuk menyampaikan pendapat sendiri hingga lupa memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mengungkapkan perasaannya.
Mendengarkan dengan sungguh-sungguh dapat membantu memahami kebutuhan pasangan sekaligus menghindari kesalahpahaman yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Hubungan bukan hanya tentang menyampaikan apa yang Capricorn inginkan, tetapi juga memahami apa yang sedang dirasakan oleh orang yang berada di sisi Capricorn.
Ketika pasangan berbicara, cobalah mendengarkan tanpa langsung menyiapkan jawaban atau mencari kesalahan dari apa yang disampaikan.
Sikap tersebut dapat membuat pasangan merasa lebih dihargai dan lebih nyaman untuk terbuka mengenai persoalan yang sedang dihadapi.
Jika akhir-akhir ini Capricorn merasa pasangan kurang terbuka, jangan langsung menarik kesimpulan bahwa ada sesuatu yang salah.
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Jawa Pos
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