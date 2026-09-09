Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Rabu, 9 September 2026: Belajar Menerima Ketidaksempurnaan Cinta

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Rabu, 9 September 2026, mengajak untuk melihat hubungan dengan cara yang lebih realistis dan tidak terlalu menuntut kesempurnaan.
Jika sudah memiliki pasangan, Aquarius mungkin memiliki gambaran tertentu mengenai bagaimana sebuah hubungan seharusnya berjalan agar terasa ideal.
Namun, semakin tinggi tuntutan terhadap pasangan maupun diri sendiri, semakin besar pula kemungkinan munculnya tekanan yang sebenarnya tidak diperlukan.
Setiap hubungan memiliki kekurangan, perbedaan karakter, serta cara masing-masing dalam menunjukkan perhatian.
Karena itu, menerima bahwa pasangan tidak selalu bertindak sesuai harapan dapat membantu hubungan terasa lebih natural dan nyaman.
Daripada terus memperhatikan hal-hal yang belum berjalan sesuai keinginan, Aquarius sebaiknya mulai melihat bagian hubungan yang sudah berjalan dengan baik.
Perhatian kecil yang diberikan pasangan dapat menjadi sesuatu yang berarti ketika Aquarius mampu menghargainya tanpa membandingkan dengan gambaran hubungan ideal.
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Jawa Pos
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