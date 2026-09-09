Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 9 September 2026 | 12.32 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa cemas sekaligus bersemangat untuk menyelidiki bagian-bagian kehidupan yang terabaikan. Namun, hari ini merupakan kesempatan yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. 

Melakukan hal itu akan memuaskan, jadi pastikan untuk menikmati waktu yang luar biasa ini. Hari ini, aquarius ingin berada di dekat orang-orang terkasih.

Zodiak pisces akan mendapatkan kekaguman dan pengakuan. Pisces dapat memilih untuk meraih kesuksesan terbesar. Namun, pisces mungkin juga merasa lelah karena aktivitas yang padat. 

Jaga diri sendiri dan nikmati waktu luang bersama orang-orang terkasih, untuk mendapatkan energi positif. Berbicaralah dengan mereka dan kurangi tingkat stresmu. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 9 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus fokus pada hubungan saat ini dan tidak memikirkan orang lain untuk menjadi pasanganmu. Terkait karir, gunakan kepemimpinan dan kemampuan komunikasimu untuk menduduki posisi penting.

Sementara itu, cobalah lebih terhubung dengan sisi spiritualitas untuk membawa kedamaian mental dan emosional. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapat uang secara tidak terduga di luar pendapatan sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Rabu 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Rabu 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 9 September 2026 | 10.13 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Rabu, 9 September 2026: Lepaskan Amarah dan Bangun Rutinitas Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Rabu, 9 September 2026: Lepaskan Amarah dan Bangun Rutinitas Baru

Rabu, 9 September 2026 | 00.50 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 8 September 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 8 September 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh

Selasa, 8 September 2026 | 16.25 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore