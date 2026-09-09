Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Meskipun komunikasi adalah keahlian zodiak gemini, akan ada beberapa kesalahpahaman dengan teman dan keluarga. Hampir pasti, gemini merasa sedikit kesal.

Bagaimanapun, penting untuk melakukan upaya, daripada mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Jangan fokus pada bagaimana orang lain memandangmu, karena ini tentang bagaimana gemini melihat diri sendiri.

Zodiak cancer mungkin akan mendapatkan pengaruh positif pada setiap aspek kehidupan. Cancer akan berada dalam kondisi luar biasa dan mungkin akan mengalami keajaiban.

Apa pun yang cancer coba hari ini, mungkin akan menjadi sukses besar. Hari ini luar biasa bagi cancer untuk memulai sesuatu yang baru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 9 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus bersikap logis serta tenang dalam proses pengambilan keputusan dalam hubungan, untuk memilih jalan yang benar. Terkait karir, intuisi, pengetahuan, serta kecerdasan akan membawa gemini melangkah jauh.