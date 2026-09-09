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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 9 September 2026 | 10.13 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Rabu 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak pisces akan mendapatkan kekaguman dan pengakuan. Pisces dapat memilih untuk meraih kesuksesan terbesar. Namun, pisces mungkin juga merasa lelah karena aktivitas yang padat. 

Jaga diri sendiri dan nikmati waktu luang bersama orang-orang terkasih, untuk mendapatkan energi positif. Berbicaralah dengan mereka dan kurangi tingkat stresmu. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Rabu, 9 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Pendekatan yang zodiak pisces lakukan dalam hubungan, membantu pasangan merasa istimewa, aman, dan dicintai. Terkait karir, upaya yang pisces lakukan untuk meningkatkan kinerja akhirnya membuahkan hasil.

Sementara itu, tingkatkan kesehatan dengan membuka pikiran terhadap emosi positif seperti cinta, harapan, serta keyakinan. Terkait keuangan, periode ini menguntungkan karena pisces akan memperoleh properti berupa tanah atau bangunan.

Cinta Pisces

Hubungan asmara pisces akan semakin membaik, meskipun tidak ada masalah yang perlu ditangani. Pendekatan pisces akan membantu pasangan merasa istimewa, aman, dan dicintai. Sehingga, hanya hal-hal baik yang akan terjadi hari ini. Cinta tanpa syarat akan menjadi milik pisces hari ini.

Karir Pisces

Tegakkan bahu, busungkan dada, dan berjalanlah dengan bangga, karena orang-orang di sekitar membicarakan pisces secara positif.

Editor: Hanny Suwindari
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