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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 9 September 2026 | 19.54 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Capricorn mungkin merasa sedikit murung hari ini. Untuk menyeimbangkan perubahan suasana hati ini dan memanfaatkan hari sebaik-baiknya, Capricorn harus fokus dan menunjukkan tekad. 

Capricorn cenderung mudah tersinggung dan frustrasi karena hal-hal sepele. Jadi, cobalah untuk tetap tenang dan jangan biarkan emosi serta suasana hati menguasai dirimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 9 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn perlu menambah kegembiraan, semangat, dan emosi pada hubungan asmara yang belakangan ini cukup membosankan. Terkait karir, pahami setiap masalah yang rumit untuk menyelesaikan masalah sulit di bidang profesional.

Sementara itu, mulailah mengejar ketertinggalan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Terkait keuangan, cobalah memberikan donasi atau memberikan hadiah kepada seseorang saat Capricorn menerima pemasukan secara tidak terduga.

Cinta Capricorn

Capricorn perlu mencoba untuk menambahkan kreativitas ke dalam hubungan dengan pasangan. Ini akan menambah kegembiraan, semangat, dan emosi pada hubungan yang belakangan ini menjadi cukup membosankan. Temukan cara-cara cerdas untuk menunjukkan kepada pasangan betapa berartinya dia bagimu.

Karir Capricorn

Editor: Candra Mega Sari
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