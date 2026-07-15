Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 01.06 WIB

Selalu Jadi Pusat Perhatian, Ini 4 Shio dengan Pesona Alami yang Memikat

Ilustrasi shio paling cantik (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi shio paling cantik (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Daya tarik seseorang tidak hanya ditentukan oleh penampilan fisik, tetapi juga oleh karakter dan energi positif yang dipancarkannya.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki pesona alami yang membuat mereka mudah disukai dan menjadi pusat perhatian di berbagai situasi.

Kehadiran mereka kerap meninggalkan kesan hangat serta memikat orang-orang di sekitarnya.

Mengutip Lifestyle Asia, berikut empat shio yang dikenal memiliki kecantikan alami sekaligus aura positif yang membuatnya tampil begitu menawan.

1. Kelinci

Shio Kelinci selalu menarik perhatian dengan sikapnya yang lembut dan elegan.

Wajah cantik sangat khas dan enak dipandang, Anda akan merasa senang dan nyaman di hadapan mereka sejak awal.

Tidak ada sedikitpun tanda-tanda kebencian atau kelicikan pada wajah-wajah polos ini sehingga sangat sulit untuk tidak jatuh hati pada mereka.

Mereka begitu memukau dengan kecantikannya yang memikat.

2. Ayam

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
10 Tanggal Lahir dengan Pesona Memikat dan Daya Tarik Kuat - Image
Zodiak

10 Tanggal Lahir dengan Pesona Memikat dan Daya Tarik Kuat

Rabu, 22 April 2026 | 00.39 WIB

Punya Pesona Alami, Inilah 6 Ciri Orang yang Menawan dengan Kepribadian Magnetis - Image
Kepribadian

Punya Pesona Alami, Inilah 6 Ciri Orang yang Menawan dengan Kepribadian Magnetis

Rabu, 15 April 2026 | 00.27 WIB

Disukai Banyak Orang, 4 Shio Ini Punya Pesona Paling Bersinar - Image
Zodiak

Disukai Banyak Orang, 4 Shio Ini Punya Pesona Paling Bersinar

Jumat, 3 April 2026 | 06.46 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore