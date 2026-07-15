Selalu Jadi Pusat Perhatian, Ini 4 Shio dengan Pesona Alami yang Memikat

Ilustrasi shio paling cantik (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Daya tarik seseorang tidak hanya ditentukan oleh penampilan fisik, tetapi juga oleh karakter dan energi positif yang dipancarkannya.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki pesona alami yang membuat mereka mudah disukai dan menjadi pusat perhatian di berbagai situasi.
Kehadiran mereka kerap meninggalkan kesan hangat serta memikat orang-orang di sekitarnya.
Mengutip Lifestyle Asia, berikut empat shio yang dikenal memiliki kecantikan alami sekaligus aura positif yang membuatnya tampil begitu menawan.
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1. Kelinci
Shio Kelinci selalu menarik perhatian dengan sikapnya yang lembut dan elegan.
Wajah cantik sangat khas dan enak dipandang, Anda akan merasa senang dan nyaman di hadapan mereka sejak awal.
Tidak ada sedikitpun tanda-tanda kebencian atau kelicikan pada wajah-wajah polos ini sehingga sangat sulit untuk tidak jatuh hati pada mereka.
Mereka begitu memukau dengan kecantikannya yang memikat.
2. Ayam
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