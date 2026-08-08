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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 9 Agustus 2026 | 03.57 WIB

4 Zodiak yang Hidupnya Segera Berubah, Berikut Tips Supaya Tidak Kehilangan Arah

Ilustrasi merubah hidup. (Magnific) - Image

Ilustrasi merubah hidup. (Magnific)

JawaPos.Com - Empat zodiak berikut ini diprediksi akan mengalami perubahan besar yang akan mengubah arah hidupnya secara permanen.

Apa yang terjadi saat ini, merupakan bagian perjalanan besar dari takdir mereka yang tidak akan dapat diputar kembali.

Menurut pendapat astrologi, yang dikutip dari laman yourtango.com pada (07/08) berikut zodiak yang dipercaya akan mengalami perubahan total pada hidupnya untuk membuka sesuatu yang lebih besar.

Aquarius akan menjadi lebih tegas dalam menyampaikan apa yang diinginkan. Mereka tidak lagi ingin mempertahankan hubungan yang menguras energi. Aquarius disarankan lebih selektif dalam memilih siapa saja yang layak ada di dalam hidupnya. Jika memang harus mengakhiri hubungan dengan seseorang, pahami bahwa hal tersebut merupakan proses dari pertumbuhan.

Leo mungkin bertemu dengan seseorang yang tidak sesuai dengan tipe ideal mereka. Namun, leo langsung merasa benar-benar cocok. Leo disarankan untuk mengikuti kata hati dan tidak membiarkan rasa takut menghalangi kesempatan tersebut. Meskipun prosesnya tidak mudah, perubahan ini akan membuka jalan menuju hubungan yang lebih serius.

Taurus memutuskan untuk berganti profesi, menerima tanggungjawab yang jauh lebih besar, bahkan membangun bisnis sendiri. Perubahan tersebut mungkin mengecewakan bagi sebagian orang. Namun, inilah saat yang tepat bagi anda untuk memprioritaskan diri sendiri.taurus akan melihat hidupnya berubah pesat beberapa bulan kedepan.

Scorpio mungkin mengalami perubahan yang besar terhadap tempat yang mereka tinggali dengan lama. Namun, scorpio juga harus menyadari bahwa mereka tidak harus terus menerus mengorbankan diri demi orang lain. Karir yang hebat tidak akan berarti apapun saat anda tidak memiliki waktu untuk diri sendiri.

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Editor: Novia Tri Astuti
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