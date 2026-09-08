6 Shio yang Diprediksi Banjir Duit September 2026, Rezeki Melimpah dan Keuangan Makin Berkilau



JawaPos.com - September 2026 dipandang sebagai periode yang membawa peluang finansial bagi sejumlah shio.

Dalam pembacaan kartu yang bersifat hiburan, ada beberapa shio yang digambarkan memiliki peluang memperoleh rezeki lebih besar, baik melalui pekerjaan, bisnis, proyek, maupun sumber pemasukan lainnya.

Prediksi ini tentu bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang, tetapi dapat menjadi bahan refleksi dan hiburan.

Menariknya, setiap shio yang masuk dalam daftar memiliki karakter berbeda.

Ada yang dikenal pandai membangun relasi, ada yang pekerja keras dan pantang menyerah, sementara yang lain justru memiliki sifat royal dan gemar mencoba pengalaman baru.

Perbedaan karakter tersebut membuat gambaran mengenai peluang rezekinya pun terasa unik.

Lantas, shio apa saja yang disebut berpotensi mengalami peningkatan keuangan dan memperoleh rezeki besar pada September 2026?

Berikut 6 shio yang muncul dalam pembacaan tersebut, lengkap dengan gambaran karakter dan peluang finansialnya dirangkum dari YouTube Marcel Wen.

1. Shio Ular

Shio Ular menjadi salah satu yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki berlimpah pada September 2026.

Dalam pembacaan tersebut, orang dengan shio ini digambarkan sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan baik, pandai berkata-kata, dan memiliki kemampuan untuk membangun kedekatan dengan orang lain.

Karakter tersebut dapat menjadi modal penting ketika berhadapan dengan lingkungan kerja, bisnis, maupun relasi profesional.

Di sisi lain, Shio Ular juga digambarkan sebagai pribadi yang menyukai kerapian dan kebersihan. Mereka cenderung tidak nyaman melihat sesuatu yang berantakan.

Sifat emosional juga disebut menjadi salah satu karakter yang mungkin muncul, tetapi kemarahan biasanya tidak berlangsung lama.