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Selasa, 8 September 2026 | 03.22 WIB

3 Weton yang Bakal Dihujani Banyak Uang di Bulan September 2026, Usaha Laris Manis banyak Rezeki

Weton yang diramalkan bakal dihujani banyak uang di bulan September 2026 saat usaha jadi laris manis banyak rezeki. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan bakal dihujani banyak uang di bulan September 2026 saat usaha jadi laris manis banyak rezeki. (dok: pexels)

JawaPos.com - Kelancaran rezeki tentu jadi salah satu hal yang diinginkan oleh orang kebanyakan.

Dengan adanya kemudahan dalam memperoleh penghidupan, maka hidup pun jadi punya kemungkinan besar untuk dijalani dengan bahagia.

Adapun di paruh kedua tahun 2026 ini diprediksi jadi momentum ketika sebagian orang bisa memperoleh banyak uang hingga finansial makin baik.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja virebon, berikut weton yang diramalkan bakal dihujani banyak uang di bulan September 2026 saat usaha jadi laris manis banyak rezeki.

1. Weton Jumat Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Wage diyakini mempunyai watak tekun.

Menurut perhitungan, di bulan September 2026 ini rezeki mereka akan jauh lebih baik daripada sebelumnya.

Dalam waktu dekat keuangan mereka akan membaik melalui banyaknya pemasukan yang diperoleh, salah satunya karena kelancaran usaha.

Editor: Novia Tri Astuti
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