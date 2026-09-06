Siap-Siap Ketiban Hoki! 4 Shio Ini Disebut Bakal Dapat Banyak Peluang Mulai Pertengahan September

JawaPos.com – Pertengahan September 2026 disebut menjadi periode yang membawa angin segar bagi sejumlah shio dalam astrologi Tiongkok.

Beberapa shio diprediksi mengalami perubahan positif, terutama dalam hal pekerjaan, keuangan, maupun kesempatan baru. Keberuntungan yang hadir juga disebut bukan sekadar sesaat, tetapi berpotensi memberikan dampak yang cukup panjang.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap periode diyakini memiliki energi yang berbeda dan dapat memengaruhi perjalanan masing-masing shio. Karena itu, momentum tertentu dianggap menjadi waktu yang tepat untuk mengambil peluang dan memperkuat langkah.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut akan mendapatkan aliran keberuntungan mulai pertengahan September 2026.

1. Shio Tikus Pertengahan September diprediksi menjadi waktu ketika pemilik shio Tikus lebih mudah mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar.

Kerja keras, gagasan, maupun pencapaian yang selama ini dilakukan berpotensi memperoleh apresiasi dari orang-orang yang memiliki pengaruh penting.

Pengakuan tersebut dapat membuka pintu menuju kesempatan baru. Bisa berupa proyek, tanggung jawab yang lebih besar, maupun peluang yang memberikan perkembangan dalam karier dan kondisi finansial.

Momentum ini juga menjadi kesempatan bagi shio Tikus untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Semakin berani memanfaatkan kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan.

2. Shio Naga Bagi shio Naga, sesuatu yang sudah lama dinantikan disebut mulai menemukan jalan pada pertengahan September.