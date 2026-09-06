September Penuh Berkah, 6 Weton Ini Konon Bakal Dapat Kejutan Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran yang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Perhitungan weton juga kerap digunakan dalam Primbon Jawa untuk membaca berbagai aspek kehidupan, termasuk mengenai rezeki, keberuntungan, dan masa-masa tertentu yang dianggap membawa perubahan positif.

Memasuki September, terdapat sejumlah weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut berada dalam fase Tibo Loro. Mereka dipercaya berpeluang mendapatkan aliran rezeki yang lebih besar, baik melalui pekerjaan, usaha, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Dikutip dari kanal YouTube Sanis One, berikut enam weton yang disebut berpotensi merasakan limpahan rezeki pada September menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Senin Legi – Rezeki Datang Bersama Relasi Senin Legi memiliki neptu 9 dan dalam tradisi Jawa dikenal memiliki karakter sederhana, murah hati, serta memegang teguh prinsip yang diyakininya.

Weton ini berada dalam naungan Lakuning Bunga, sebuah istilah dalam perhitungan Jawa yang menggambarkan pribadi yang mudah disukai dan mampu memberikan kesan baik kepada orang lain.

Meski terkadang dikenal memiliki pendirian kuat hingga terkesan keras kepala, Senin Legi dipercaya memiliki peluang mendapatkan perubahan positif pada September.

Bulan ini disebut dapat menjadi momentum terbukanya kesempatan baru yang membawa keuntungan maupun peningkatan kondisi finansial.

2. Minggu Wage – Rezeki Seluas Samudra Pemilik weton Minggu Wage memiliki neptu 9 dan dalam perhitungan tradisional dikaitkan dengan Lakuning Mega.