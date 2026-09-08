Rezeki Berlapis-lapis, 6 Shio Ini Punya Karakter yang Disebut Pembawa Kemakmuran

seseorang yang kekayaannya tak pernah memudar. (Freepik/fotoarhiv0001)

JawaPos.com - Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, rezeki kerap dimaknai lebih luas daripada sekadar jumlah uang yang dimiliki seseorang. Kerja keras, kemampuan membaca peluang, hubungan sosial, hingga keberuntungan dianggap dapat memengaruhi perjalanan seseorang menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dalam pembahasan yang mengaitkan karakter shio Tiongkok dengan pandangan primbon Jawa, terdapat sejumlah shio yang dipercaya memiliki sifat pendukung untuk mencapai kemakmuran.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, ada enam shio yang disebut mempunyai jalan rezeki relatif terbuka dan berpeluang mendapatkan keuntungan dari berbagai kesempatan. Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan serta kemampuan membaca keadaan dengan cepat. Mereka mampu melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Kemampuan tersebut membuat mereka tidak mudah menyerah ketika berada dalam kondisi finansial yang sulit. Selalu ada upaya baru yang bisa dilakukan untuk mencari jalan keluar.

Selain pandai memperoleh penghasilan, Shio Tikus juga digambarkan cukup cermat dalam mengatur apa yang sudah dimiliki. Kemampuan mengelola sumber daya menjadi salah satu alasan mereka dipercaya mampu mempertahankan kondisi finansial dalam jangka panjang.

2. Shio Naga Shio Naga identik dengan karakter kuat, percaya diri, dan memiliki daya tarik kepemimpinan. Kepribadian tersebut membuat mereka relatif mudah mendapatkan perhatian sekaligus kepercayaan dari orang lain.

Dalam ramalan yang dikaitkan dengan primbon Jawa, peluang finansial Shio Naga dapat muncul melalui hubungan dengan banyak orang. Kerja sama, jaringan profesional, maupun kemitraan bisnis menjadi beberapa jalur yang dianggap berpotensi mendatangkan keuntungan.

Karismanya membuat mereka sering dipercaya memegang tanggung jawab besar. Dari kepercayaan tersebut, berbagai kesempatan baru diyakini dapat terbuka.

3. Shio Ular Shio Ular digambarkan sebagai sosok yang tenang, penuh perhitungan, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.

Sikap hati-hati tersebut menjadi keunggulan ketika berhadapan dengan urusan finansial. Alih-alih mengambil keputusan secara spontan, mereka lebih suka menyusun strategi agar risiko dapat ditekan.

Dalam kepercayaan yang dibahas, Shio Ular juga dianggap memiliki intuisi yang cukup kuat. Kombinasi antara kesabaran, strategi, dan kecermatan inilah yang disebut dapat membantu mereka menjaga kemapanan.