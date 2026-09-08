Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 8 September 2026 | 23.01 WIB

Rezeki Berlapis-lapis, 6 Shio Ini Punya Karakter yang Disebut Pembawa Kemakmuran

seseorang yang kekayaannya tak pernah memudar. (Freepik/fotoarhiv0001)

JawaPos.com - Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, rezeki kerap dimaknai lebih luas daripada sekadar jumlah uang yang dimiliki seseorang. Kerja keras, kemampuan membaca peluang, hubungan sosial, hingga keberuntungan dianggap dapat memengaruhi perjalanan seseorang menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dalam pembahasan yang mengaitkan karakter shio Tiongkok dengan pandangan primbon Jawa, terdapat sejumlah shio yang dipercaya memiliki sifat pendukung untuk mencapai kemakmuran.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, ada enam shio yang disebut mempunyai jalan rezeki relatif terbuka dan berpeluang mendapatkan keuntungan dari berbagai kesempatan. Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan serta kemampuan membaca keadaan dengan cepat. Mereka mampu melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Kemampuan tersebut membuat mereka tidak mudah menyerah ketika berada dalam kondisi finansial yang sulit. Selalu ada upaya baru yang bisa dilakukan untuk mencari jalan keluar.

Selain pandai memperoleh penghasilan, Shio Tikus juga digambarkan cukup cermat dalam mengatur apa yang sudah dimiliki. Kemampuan mengelola sumber daya menjadi salah satu alasan mereka dipercaya mampu mempertahankan kondisi finansial dalam jangka panjang.

2. Shio Naga

Shio Naga identik dengan karakter kuat, percaya diri, dan memiliki daya tarik kepemimpinan. Kepribadian tersebut membuat mereka relatif mudah mendapatkan perhatian sekaligus kepercayaan dari orang lain.

Dalam ramalan yang dikaitkan dengan primbon Jawa, peluang finansial Shio Naga dapat muncul melalui hubungan dengan banyak orang. Kerja sama, jaringan profesional, maupun kemitraan bisnis menjadi beberapa jalur yang dianggap berpotensi mendatangkan keuntungan.

Karismanya membuat mereka sering dipercaya memegang tanggung jawab besar. Dari kepercayaan tersebut, berbagai kesempatan baru diyakini dapat terbuka.

3. Shio Ular

Shio Ular digambarkan sebagai sosok yang tenang, penuh perhitungan, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.

Sikap hati-hati tersebut menjadi keunggulan ketika berhadapan dengan urusan finansial. Alih-alih mengambil keputusan secara spontan, mereka lebih suka menyusun strategi agar risiko dapat ditekan.

Dalam kepercayaan yang dibahas, Shio Ular juga dianggap memiliki intuisi yang cukup kuat. Kombinasi antara kesabaran, strategi, dan kecermatan inilah yang disebut dapat membantu mereka menjaga kemapanan.

4. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal memiliki semangat tinggi dan kemauan kuat untuk bekerja. Mereka tidak mudah berhenti ketika menghadapi hambatan dan cenderung berani mencoba sesuatu yang baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bak Magnet Cuan, 5 Zodiak Wanita Ini Konon Bisa Membawa Kemakmuran bagi Suami - Image
Zodiak

Bak Magnet Cuan, 5 Zodiak Wanita Ini Konon Bisa Membawa Kemakmuran bagi Suami

Selasa, 8 September 2026 | 21.40 WIB

4 Shio yang Konon Jadi Sumber Kemakmuran dan Keberuntungan Keluarga - Image
Zodiak

4 Shio yang Konon Jadi Sumber Kemakmuran dan Keberuntungan Keluarga

Selasa, 8 September 2026 | 17.23 WIB

Dijuluki Weton Sultan, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Aura Pembawa Kemakmuran - Image
Zodiak

Dijuluki Weton Sultan, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Aura Pembawa Kemakmuran

Selasa, 8 September 2026 | 06.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore