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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 8 September 2026 | 06.43 WIB

Dijuluki Weton Sultan, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Aura Pembawa Kemakmuran

Weton sultan yang paling kaya dan berlimpah harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton sultan yang paling kaya dan berlimpah harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Primbon Jawa mengenal berbagai gambaran mengenai karakter pemilik weton. Salah satunya adalah weton yang dipercaya memiliki potensi besar dalam urusan rezeki dan kemakmuran. Weton-weton tersebut bahkan kerap mendapat julukan sebagai “weton sultan”.

Sebutan tersebut bukan berarti seseorang otomatis menjadi kaya hanya berdasarkan hari kelahirannya. Dalam konteks Primbon Jawa, istilah tersebut lebih merujuk pada kepercayaan mengenai karakter, peluang, dan jalan rezeki yang dianggap mendukung seseorang menuju kehidupan yang mapan.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi besar untuk meraih kemakmuran dan kekayaan menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Wage – Pekerja Keras yang Pantang Menyerah

Minggu Wage menjadi salah satu weton yang masuk dalam daftar. Pemilik weton ini dikenal memiliki karakter gigih dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Dalam menjalani kehidupan, mereka cenderung mampu bertahan meskipun harus melewati berbagai rintangan. Kegigihan tersebut membuat mereka terus berusaha mengejar target yang telah ditentukan.

Menurut ramalan Primbon Jawa, ketekunan menjadi salah satu modal penting bagi Minggu Wage untuk membangun kehidupan yang lebih mapan. Mereka dipercaya dapat memperoleh hasil besar setelah melalui proses yang panjang.

Dengan semangat kerja yang konsisten, peluang menuju kestabilan finansial pun diyakini semakin terbuka.

2. Senin Pahing – Cerdas Membaca Kesempatan

Berikutnya ada Senin Pahing dengan jumlah neptu 13. Weton ini dipercaya memiliki kemampuan berpikir yang tajam serta kreativitas yang cukup menonjol.

Pemilik Senin Pahing disebut mampu melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Kemampuan tersebut dapat membantu mereka ketika harus menentukan langkah, termasuk dalam urusan pekerjaan maupun usaha.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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