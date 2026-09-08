4 Shio yang Konon Jadi Sumber Kemakmuran dan Keberuntungan Keluarga

JawaPos.com – Setiap keluarga tentu mendambakan kehidupan yang sejahtera dan kondisi finansial yang stabil. Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang berdasarkan shio dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk keberuntungan dan urusan rezeki.

Beberapa shio bahkan dianggap mempunyai karakter yang mendukung kemampuan untuk membangun kemakmuran. Mulai dari kepandaian membaca peluang, ketekunan, hingga kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Meski demikian, anggapan mengenai keberuntungan berdasarkan shio merupakan bagian dari astrologi dan tidak dapat dijadikan patokan ilmiah mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari Naurakom, berikut empat shio yang disebut memiliki potensi membawa rezeki dan kemakmuran bagi keluarga.

1. Kambing Shio Kambing sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan finansial. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang lembut, ramah, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain.

Kemampuan bersosialisasi tersebut didukung oleh rasa empati yang cukup kuat. Mereka cenderung memahami kondisi orang di sekitarnya sehingga lebih mudah menciptakan hubungan yang harmonis.

Dalam perspektif astrologi Tiongkok, hubungan baik yang dibangun Kambing dapat menjadi salah satu jalan datangnya peluang maupun dukungan. Karena itu, keberuntungan mereka tidak hanya dikaitkan dengan usaha pribadi, tetapi juga jaringan orang-orang yang berada di sekitarnya.

2. Ayam Shio Ayam kerap diasosiasikan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Mereka disebut memiliki kemampuan mengatur berbagai hal secara terencana, termasuk dalam mengelola keuangan.

Sifat teliti membuat mereka cenderung tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Mereka juga dikenal disiplin dan bersedia bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.