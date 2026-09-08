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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 22.56 WIB

Hoki Meledak! 5 Shio Ini Konon Segera Rasakan Lonjakan Rezeki

ilustrasi shio paling hoki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio paling hoki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang tentu ingin memiliki kehidupan yang penuh keberuntungan, baik dalam urusan pekerjaan, keuangan, maupun hubungan. Untuk mencapai hal tersebut, kerja keras dan ketekunan tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup.

Di sisi lain, astrologi Tiongkok memiliki berbagai ramalan mengenai peruntungan berdasarkan shio. Sejumlah shio bahkan dipercaya sedang berada dalam fase yang membawa energi positif, sehingga peluang mendapatkan rezeki dan keberuntungan disebut lebih terbuka.

Meski begitu, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang disebut memiliki peruntungan kuat dan berpeluang memperoleh rezeki berlimpah.

1. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal dengan karakter aktif, gesit, dan penuh semangat. Sifat tersebut membuat mereka dipercaya mampu bergerak cepat ketika melihat sebuah kesempatan.

Dalam urusan finansial, kemampuan mengambil keputusan dan keberanian mencoba peluang baru menjadi salah satu kekuatan yang sering dikaitkan dengan shio ini.

Selain persoalan materi, Shio Kuda juga dipercaya memiliki peruntungan yang baik dalam urusan karier dan percintaan. Selama mampu mengarahkan energinya dengan tepat, berbagai kesempatan positif diyakini dapat terbuka.

2. Shio Kelinci

Shio Kelinci kerap diasosiasikan dengan kelembutan, keramahan, dan kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain.

Sifat mudah beradaptasi dan senang membantu membuat mereka dipercaya mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Dari hubungan sosial tersebut, peluang baik dapat muncul, termasuk dalam kehidupan profesional maupun finansial.

Shio Kelinci juga disebut mempunyai peruntungan cukup baik dalam urusan asmara. Kehidupan yang penuh keharmonisan dipercaya dapat menjadi salah satu sumber energi positif bagi mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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