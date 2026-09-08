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Niko Sulpriyono
Selasa, 8 September 2026 | 22.35 WIB

September 2026 Jadi Bulan Kejutan! 6 Zodiak Ini Diprediksi Banjir Hoki, Rezeki, Cinta, dan Peluang

Ilustrasi Banjir Hoki, Rezeki, Cinta (freepik) - Image

Ilustrasi Banjir Hoki, Rezeki, Cinta (freepik)

JawaPos.com - September 2026 diprediksi menjadi periode yang menarik bagi sejumlah zodiak. 

Ada yang mungkin merasakan perubahan dalam pekerjaan, menemukan peluang baru, memperoleh perkembangan dalam hubungan asmara, atau mendapatkan kejutan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. 

Dalam pembacaan kartu yang menjadi dasar ramalan ini, enam zodiak disebut memiliki energi keberuntungan yang cukup kuat sepanjang bulan.

Keberuntungan setiap zodiak tentu dapat muncul dalam bentuk yang berbeda. 

Bagi sebagian orang, hoki bisa hadir melalui pekerjaan dan penghasilan. 

Bagi yang lain, peluang tersebut dapat berkaitan dengan hubungan asmara, pernikahan, kehidupan rumah tangga, hingga kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. 

Karena itu, ramalan tidak selalu berarti mendapatkan sesuatu secara tiba-tiba, tetapi juga dapat menggambarkan terbukanya jalan menuju kesempatan yang lebih baik.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut paling beruntung pada September 2026

Berdasarkan pembacaan kartu dalam materi ramalan, terdapat 6 zodiak yang menonjol, yaitu Pisces, Taurus, Libra, Leo, Capricorn, dan Aries. 

Berikut gambaran keberuntungan dan karakter masing-masing zodiak yang menarik untuk disimak dirangkum dari YouTube Marcel wen pada Selasa (08/09).

Editor: Hanny Suwindari
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