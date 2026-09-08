Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, 3 Shio Ini Diprediksi Punya Hoki Alami

JawaPos.com – Dalam tradisi Tionghoa, shio menjadi bagian dari sistem kepercayaan yang digunakan untuk menggambarkan karakter dan peruntungan seseorang berdasarkan tahun kelahirannya.

Setiap shio dipercaya mempunyai sifat dan perjalanan hidup yang berbeda. Di antara berbagai simbol tersebut, ada beberapa shio yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan kuat, kemudahan memperoleh peluang, serta rezeki yang datang dari berbagai arah.

Orang yang termasuk dalam kelompok ini diyakini sering menemukan kesempatan pada waktu yang tepat. Keberuntungan tersebut tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga dapat berupa karier, hubungan sosial, kepercayaan, hingga peluang yang membawa perubahan positif.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang dipercaya memiliki keberuntungan alami sepanjang hidup.

1. Shio Naga Naga menjadi salah satu simbol yang sangat kuat dalam kebudayaan Tionghoa. Tidak mengherankan jika orang yang lahir pada tahun Naga kerap dikaitkan dengan keberanian, pengaruh, dan keberuntungan.

Dalam berbagai kepercayaan masyarakat Timur, naga dipandang sebagai makhluk yang memiliki kedudukan istimewa dan dekat dengan simbol kemakmuran. Karena itu, pemilik shio ini dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan hal-hal baik dalam kehidupannya.

Keberuntungan Shio Naga juga tidak selalu berkaitan dengan materi. Kepercayaan diri, kemampuan memimpin, jaringan yang luas, serta kesempatan untuk mengambil peran penting dapat menjadi bentuk keberuntungan yang mereka dapatkan.

2. Shio Kelinci Shio Kelinci dipercaya mempunyai keberuntungan yang hadir dengan cara lebih lembut. Mereka umumnya digambarkan sebagai pribadi yang ramah, tenang, dan mudah mendapatkan simpati dari orang-orang di sekitarnya.

Sikap tersebut diyakini dapat membuka banyak pintu kesempatan. Hubungan sosial yang baik dapat membawa mereka pada peluang baru, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.