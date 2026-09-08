6 Zodiak yang Paling ANSOS, Anak Rumahan Sejati yang Betah Tinggal di Zona Nyamannya

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki kepribadian yang easy going.

Faktanya, ada orang-orang yang lebih memilih untuk tinggal di dalam rumah sambil menatap layar, daripada menghabiskan waktu bersenang-senang di luar rumah.

Sampai pada akhirnya orang-orang yang tidak bergaul karena tidak ingin bersosialisasi seperti yang banyak diharapkan orang lain diberi label sebagai sosok antisosial (ANSOS).

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (08/09) berikut adalah sosok zodiak yang lebih menyukai kehidupan privat dengan memilih menjadi ansos.

Aquarius

Aquarius sangat antisosial karena mereka kerap menghindari kontak sosial dengan orang-orang.

Mereka tidak pernah ingin keluar rumah, sebab jika mereka bertemu dengan orang lain, kemungkinan yang terjadi adalah aquarius akan menyesal pergi dari zona nyamannya.

Pisces

Pisces kerap menjadi sosok yang antisosial karena kecemasannya. Mereka merasa takut saat harus berhadapan dengan hal-hal baru. Pisces sebenarnya menginginkan interaksi dengan orang lain. Namun, orang-orang tersebut juga harus memiliki karakter yang mirip dengan diri mereka.

Gemini

Gemini terkadang membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mempertimbangkan ide hangout. Namun, saat mereka berjanji akan ikut, anda justru akan kecewa karena mereka akan membatalkan janji tersebut pada menit-menit terakhir.

Gemini bukan tipe orang yang sengaja membatalkan janji atau meninggalkan seseorang.

Cancer