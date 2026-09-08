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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 8 September 2026 | 21.55 WIB

6 Zodiak yang Paling ANSOS, Anak Rumahan Sejati yang Betah Tinggal di Zona Nyamannya

Ilustrasi me time/Magnific - Image

Ilustrasi me time/Magnific

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki kepribadian yang easy going.

Faktanya, ada orang-orang yang lebih memilih untuk tinggal di dalam rumah sambil menatap layar, daripada menghabiskan waktu bersenang-senang di luar rumah.

Sampai pada akhirnya orang-orang yang tidak bergaul karena tidak ingin bersosialisasi seperti yang banyak diharapkan orang lain diberi label sebagai sosok antisosial (ANSOS).

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (08/09) berikut adalah sosok zodiak yang lebih menyukai kehidupan privat dengan memilih menjadi ansos

Aquarius sangat antisosial karena mereka kerap menghindari kontak sosial dengan orang-orang.

Mereka tidak pernah ingin keluar rumah, sebab jika mereka bertemu dengan orang lain, kemungkinan yang terjadi adalah aquarius akan menyesal pergi dari zona nyamannya.

Pisces kerap menjadi sosok yang antisosial karena kecemasannya. Mereka merasa takut saat harus berhadapan dengan hal-hal baru. Pisces sebenarnya menginginkan interaksi dengan orang lain. Namun, orang-orang tersebut juga harus memiliki karakter yang mirip dengan diri mereka.

Gemini terkadang membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mempertimbangkan ide hangout. Namun, saat mereka berjanji akan ikut, anda justru akan kecewa karena mereka akan membatalkan janji tersebut pada menit-menit terakhir.

Gemini bukan tipe orang yang sengaja membatalkan janji atau meninggalkan seseorang. 

Cancer sangat identik dengan zodiak yang mencintai rumah dan berhibernasi. Mereka bisa me time dengan bahagia di dalam kamar, jauh dari drama yang baru saja mereka hindari di luar sana.

Editor: Hanny Suwindari
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