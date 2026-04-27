4 Zodiak yang Ansos Parah, Lebih Nyaman Menghabiskan Waktu Sendiri Daripada Harus Bersosialisasi

Ilustrasi antisosial/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak berikut adalah tipe orang yang tertutup. Mereka bahkan kerap sering dikira ansos.
Padahal mereka hanya tidak ingin dikhianati orang lagi. Sehingga mereka memberikan jarak dengan bersifat tertutup, pendiam, dan berhati-hati saat mengenal seseorang.
Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang lebih sering menghabiskan waktu sendiri untuk menghindari pengkhianatan.
Scorpio
Sifat scorpio yang rumit dan penuh gejolak, serta resiko besar yang menghantui saat mereka berusaha membuka diri, membuat scorpio sangat curiga pada orang baru yang terlalu ramah pada mereka. Mereka akan terus mengawasi orang tersebut dan bahkan tidak menganggap mereka sebagai teman.
Cancer
Cancer menyimpan berbagai emosi yang luas. Sebab, banyak orang yang sering memanfaatkan sifat lembut cancer, membuat mereka beranggapan menutup diri lebih baik, daripada harus terkena risiko terluka. Cara terbaik untuk masuk ke hati mereka adalah dengan membuktikan bahwa anda juga sama perhatiannya dengan cancer.
Capricorn
Capricorn adalah sosok mandiri, pekerja keras, dan berorientasi pada tujuan. Mereka lebih percaya pada diri sendiri daripada orang lain. Mereka lebih sering menganggap orang lain kurang kompeten dan justru menjadi beban bagi mereka.
Aquarius
Aquarius adalah pendengar yang sangat baik dan penuh empati. Mereka juga perlu merasa bahwa anda mampu melakukan hal yang sama sebelum mereka mulai memberikan harapan,mimpi, dan rahasianya pada anda.
