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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 21.48 WIB

Taurus hingga Leo, 4 Zodiak yang Konon Punya Magnet Kekayaan

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kondisi finansial yang stabil menjadi salah satu hal yang banyak diinginkan orang. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, seseorang dapat menjalani kehidupan dengan lebih nyaman dan memiliki ruang untuk merencanakan masa depan.

Dalam astrologi, karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk cara seseorang memandang uang, mengambil keputusan, hingga memanfaatkan peluang.

Beberapa zodiak bahkan dipercaya memiliki karakter yang membuat mereka lebih mudah membangun kemapanan finansial. Meski demikian, hal tersebut merupakan pandangan astrologi dan bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari YourTango, berikut empat zodiak yang disebut memiliki daya tarik finansial secara alami.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai sosok yang realistis, sabar, dan memiliki ketekunan tinggi. Karakter tersebut membuat mereka cenderung berhati-hati ketika berhadapan dengan urusan keuangan.

Mereka biasanya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan lebih memilih mempertimbangkan manfaat jangka panjang. Kebiasaan tersebut membantu Taurus membangun kekayaan secara bertahap.

Selain pandai menyimpan uang, Taurus juga dianggap mampu melihat potensi keuntungan dari sesuatu yang sederhana. Dengan konsistensi dan kerja keras, peluang kecil pun dapat mereka kembangkan menjadi sumber pemasukan yang lebih besar.

2. Scorpio

Scorpio digambarkan sebagai pribadi yang fokus dan mampu menjaga kendali terhadap emosinya. Kemampuan tersebut dianggap membantu mereka ketika harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan uang.

Intuisi yang kuat juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Scorpio. Mereka cenderung mampu membaca situasi sebelum menentukan langkah, termasuk ketika melihat peluang investasi atau bisnis.

Scorpio juga tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Dalam pandangan astrologi, mereka memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan melalui berbagai jalur, seperti usaha, investasi, maupun aktivitas di pasar finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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