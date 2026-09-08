Dijuluki Magnet Kekayaan, 7 Shio Ini Konon Mudah Menarik Peluang Besar

seseorang yang disambangi harta semesta./Freepik/Ruslan Batiuk
JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang harus melewati banyak tantangan sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki jalan yang lebih mudah dalam menemukan peluang dan keberuntungan.
Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai aura keberuntungan yang kuat, terutama dalam urusan rezeki, pekerjaan, bisnis, dan kemakmuran.
Meski demikian, ramalan semacam ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kerja keras, keputusan yang bijak, serta kemampuan mengelola keuangan tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan nyata.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dan kerap dipertemukan dengan peluang yang membawa kemakmuran. Berikut ulasannya.
Dalam astrologi Tionghoa, Naga sering dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan keberhasilan. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai jiwa kepemimpinan serta keberanian untuk mengejar target besar.
Karakter tersebut membuat mereka dianggap mudah mendapatkan kesempatan penting dalam perjalanan karier maupun bisnis. Rezeki yang datang pun menurut ramalan dapat berupa jabatan, proyek besar, kerja sama strategis, hingga aset yang meningkatkan taraf hidup.
Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang cerdik, cepat berpikir, dan pandai melihat peluang. Mereka dipercaya mampu menemukan keuntungan dari situasi yang bagi orang lain terlihat biasa saja.
Kemampuan berpikir strategis juga membuat shio ini dianggap memiliki potensi kuat dalam mengembangkan usaha atau mengatur keuangan. Peluang kecil yang dimanfaatkan dengan tepat diyakini dapat berkembang menjadi sumber penghasilan yang besar.
Berbeda dengan tipe yang mengejar hasil secara cepat, Shio Kerbau lebih sering digambarkan sebagai pribadi tekun dan konsisten. Mereka dipercaya tidak mudah menyerah ketika harus membangun sesuatu dari awal.
Dalam urusan finansial, karakter tersebut dianggap menjadi modal untuk mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi ketekunan membuat kekayaan dipercaya dapat bertumbuh secara perlahan dan stabil.
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Jawa Pos
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