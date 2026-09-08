Harta Makin Bertambah, 5 Weton Ini Dipercaya Punya Aura Rezeki Melimpah

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya dikenal sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap digunakan dalam Primbon Jawa untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu pembahasan yang menarik adalah mengenai weton yang dipercaya memiliki energi rezeki kuat. Pemilik weton tertentu bahkan digambarkan lebih mudah menemukan peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi, baik melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Meski demikian, anggapan mengenai weton pembawa kekayaan merupakan bagian dari kepercayaan tradisional, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang akan kaya hanya berdasarkan hari kelahirannya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dalam tafsir primbon disebut memiliki peruntungan kuat dalam urusan harta dan rezeki. Berikut daftarnya.

1. Senin Pon Senin Pon kerap digambarkan sebagai sosok yang memiliki tekad kuat dan disiplin dalam menjalani kehidupan. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu bertahan ketika menghadapi berbagai rintangan.

Dalam urusan pekerjaan, pemilik weton ini disebut tidak mudah menyerah. Mereka juga dianggap mempunyai kepekaan dalam membaca kesempatan yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan.

Menurut tafsir primbon, kekayaan Senin Pon lebih sering dikaitkan dengan usaha dan kerja keras yang dilakukan secara konsisten. Sesuatu yang awalnya kecil dipercaya dapat berkembang apabila dikelola dengan tekun.

Karena itu, perjalanan finansial mereka digambarkan seperti proses membangun fondasi: mungkin tidak langsung terlihat besar, tetapi perlahan dapat menghasilkan kemapanan.

2. Rabu Wage Pemilik Rabu Wage disebut mempunyai pembawaan yang mampu membuat orang lain merasa nyaman dan percaya. Karakter tersebut dalam kepercayaan primbon dianggap menjadi salah satu modal penting untuk membuka berbagai peluang.