Hujan Rezeki Segera Datang, Ini 6 Weton Istimewa Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan berdasarkan hari lahir dan pasaran tersebut juga sering dikaitkan dengan keberuntungan, termasuk dalam urusan pekerjaan serta rezeki.

Primbon Jawa mengenal berbagai gambaran mengenai karakter dan peruntungan berdasarkan weton. Meski demikian, ramalan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki dalam waktu dekat. Mereka digambarkan bakal menemukan kesempatan baru yang dapat membawa kehidupan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Berikut enam weton yang dimaksud.

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi dipercaya mempunyai keberuntungan yang cukup kuat dalam urusan rezeki. Dalam gambaran primbon, mereka sering mampu menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan.

Peluang yang awalnya terlihat kecil pun diyakini dapat berkembang apabila ditekuni dengan serius. Karena itu, Senin Legi disebut berpotensi mengalami peningkatan kondisi ekonomi melalui usaha maupun kesempatan baru.

Namun, kelimpahan yang diperoleh tetap perlu dikelola secara cermat. Jangan sampai pemasukan yang besar justru cepat habis karena tidak diimbangi perencanaan keuangan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing disebut memiliki daya tarik sosial yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan. Karakter rajin dan teliti juga dipercaya menjadi modal penting untuk mengembangkan pekerjaan maupun usaha.

Menurut primbon, keberuntungan pemilik weton ini dapat semakin terlihat ketika memasuki fase kehidupan yang lebih matang. Rezeki yang diperoleh bahkan digambarkan mampu memberikan manfaat bagi keluarga.