6 Weton Ini Diprediksi Diselimuti Uang, Rezekinya Mengalir Tanpa Henti

JawaPos.com - Setiap weton dipercaya memiliki karakteristik serta peruntungan yang berbeda berdasarkan tafsir yang berkembang di masyarakat.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai jalan rezeki yang lebih terbuka.

Rezeki tersebut tidak selalu berkaitan dengan uang dalam jumlah besar, tetapi juga dapat hadir melalui pekerjaan, usaha, relasi, kesempatan baru, kesehatan, keharmonisan keluarga, dan ketenangan dalam menjalani kehidupan.

Ada 6 weton yang dalam tafsir Primbon Jawa disebut memiliki karakter kuat untuk menarik peluang dan keberuntungan.

Mereka digambarkan sebagai pribadi pekerja keras, pandai membaca keadaan, mampu membangun relasi, serta memiliki cara tersendiri dalam mengelola kehidupan dan keuangan.

Lantas, weton apa saja yang dimaksud? Simak ulasan lengkapnya sebagaimana yang dihimpun dari YouTube Bara raja cirebon pada Selasa (08/09).

1. Minggu Legi

Minggu Legi dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki aura positif dan daya tarik kuat.

Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang optimistis, pemberani, dan mempunyai keyakinan ketika menghadapi berbagai tantangan.