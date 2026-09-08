Bak Bos Besar, 5 Weton Ini Diprediksi Punya Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang baik dalam urusan finansial. Pemiliknya disebut mempunyai karakter yang mendukung keberhasilan, mulai dari ketekunan, kemampuan mengatur keuangan, hingga keberanian memanfaatkan peluang.

Dalam ramalan tersebut, beberapa weton dianggap memiliki potensi untuk mencapai kehidupan mapan dan bahkan menduduki posisi sebagai pemimpin atau pengusaha sukses.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut lima weton yang disebut memiliki peruntungan besar dalam urusan kekayaan dan berpeluang menjadi juragan.

1. Rabu Pon Rabu Pon digambarkan sebagai weton dengan karakter pekerja keras dan memiliki semangat tinggi dalam menghadapi berbagai rintangan.

Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menemui kegagalan. Target yang sudah ditetapkan akan terus dikejar dengan ketekunan dan optimisme.

Dalam ramalan Primbon Jawa, sifat tersebut menjadi salah satu modal yang membuka peluang datangnya keberhasilan finansial. Kerja keras yang dilakukan secara konsisten dipercaya dapat membawa hasil yang semakin besar.

Meski demikian, pemilik Rabu Pon disebut perlu mengendalikan emosi. Sifat mudah tersulut amarah dapat menjadi hambatan apabila tidak dikelola dengan baik, terutama ketika menghadapi persoalan dalam pekerjaan atau bisnis.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon disebut memiliki peruntungan yang cukup kuat dalam bidang ekonomi. Bagi mereka yang pernah melewati masa sulit, kondisi finansial dipercaya perlahan dapat membaik.