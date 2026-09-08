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Selasa, 8 September 2026 | 18.47 WIB

Hidup Makmur hingga Anak Cucu, 6 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Rezeki Kuat

Ilustrasi tanggal lahir diramal punya kekayaan yang tak akan habis hingga tujuh turunan (freepik) - Image

Ilustrasi tanggal lahir diramal punya kekayaan yang tak akan habis hingga tujuh turunan (freepik)

JawaPos.com – Memiliki kehidupan yang mapan dan kondisi finansial yang stabil menjadi harapan banyak orang. Berbagai cara pun dilakukan untuk mencapai kemakmuran, mulai dari bekerja keras, membangun usaha, hingga mengembangkan investasi.

Di sisi lain, kepercayaan tradisional seperti primbon Jawa juga memiliki pandangan tersendiri mengenai keberuntungan seseorang. Salah satunya dengan mengaitkan tanggal kelahiran dengan karakter dan potensi rezeki yang dimiliki.

Dalam ramalan tersebut, sejumlah tanggal lahir dipercaya membawa karakter seperti pekerja keras, cerdas dalam membaca peluang, serta memiliki keberanian mengambil keputusan. Kombinasi sifat itu kemudian dianggap dapat membantu seseorang membangun kekayaan dalam jangka panjang.

Dikutip dari kanal YouTube Shio Forecast Daily, berikut enam tanggal lahir yang diramalkan memiliki potensi kekayaan berlimpah hingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

1. Tanggal 4 dan 24

Orang yang lahir pada tanggal 4 dan 24 dipercaya mempunyai kemampuan emosional serta intuisi yang kuat. Mereka disebut mampu melihat peluang yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

Sikap optimistis dan energi yang besar juga menjadi karakter yang menonjol. Ketika berhadapan dengan pilihan penting, mereka dipercaya cukup berani mengambil keputusan setelah mempertimbangkannya dengan matang.

Karakter tersebut membuat pemilik tanggal 4 dan 24 dalam ramalan ini dianggap memiliki peluang berkembang di dunia bisnis maupun pekerjaan profesional.

2. Tanggal 18 dan 28

Pemilik tanggal lahir 18 dan 28 digambarkan sebagai individu yang kreatif dan memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan dan cenderung mencari solusi dari berbagai sisi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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