5 Zodiak yang Akhirnya Move On, Melepaskan Luka Lama yang Selama Ini Membekas di Hati

Ilustrasi seseorang yang move on/Magnific
JawaPos.com - Lima zodiak ini akhirnya telah siap untuk move on. Mereka telah siap meninggalkan kebiasaan lama dan menutup berbagai hal yang selama ini menghambat, sehingga mampu melangkah menuju fase kehidupan yang berikutnya.
Fase-fase ini telah menyembuhkan kelima zodiak ini setelah melewati berbagai rintangan bertahun-tahun.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (07/09) berikut lima zodiak yang dipercaya telah membawa perubahan besar yang mampu membuat keadaan mereka berubah total ke arah yang lebih baik.
Pisces
Pisces akan melangkah diiringi dengan perubahan dan kabar baik. Mereka akan melihat arah yang berasal dari diri mereka sendiri. Pisces tidak lagi mengikuti perkataan orang lain yang terbatas hanya pada penilaian sepihak.
Virgo
Virgo akan masuk ke dalam fase hidup yang membiarkan kata-kata mengalir bebas dan melakukan apa yang benar-benar ingin mereka lakukan demi melangkah keluar dari zona nyaman. Mereka dapat berkembang menjadi versi diri yang lebih bebas. Tidak perlu lagi menahan saat anda diarahkan untuk mengikuti ekspektasi orang lain.
Taurus
Taurus selalu bekerja lebih keras daripada kebanyakan orang. Mereka mampu melangkah menuju sesuatu yang lebih baik. Fase-fase ini akan mendorong mereka untuk keluar dari jalan yang selama ini menghambat diri mereka untuk menuju kehidupan baru.
Sagittarius
Sagittarius percaya bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari masalah adalah dengan menghadapinya sampai selesai. Namun, mulai saat ini anda sudah menyelesaikan perlombaan anda. Anda telah berhasil keluar dari setiap rintangan. Sekarang waktu yang tepat untuk menenangkan diri.
Scorpio
Ada seseorang yang bisa mencairkan sikap dingin dan menemukan sisi lembut yang tersembunyi didalam diri anda. Anda bukan hanya ahli dalam mewujudkan keinginan, tetapi juga dalam menciptakan kembali diri sendiri. Setelah menyelesaikan fase terakhir, anda akan bangkit kembali sambil membawa pelajaran di babak kehidupan yang baru.
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