Bukan Sekadar Karisma, 6 Weton Ini Disebut Membawa Aura Bangsawan Sejak Lahir

Weton bangsawan agung yang bawa martabat dan kewibawaan tinggi kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Bagi sebagian masyarakat, weton juga menjadi bagian dari perhitungan tradisional untuk membaca karakter, kecenderungan perilaku, hingga perjalanan kehidupan.
Salah satu pembahasan yang cukup menarik dalam primbon adalah mengenai weton yang dipercaya memiliki aura kewibawaan, karisma, dan martabat tinggi. Pemilik weton tertentu bahkan kerap digambarkan memiliki pembawaan seperti bangsawan: tenang, disegani, serta mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya.
Namun, perlu dipahami bahwa gambaran tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi primbon Jawa, bukan ukuran ilmiah untuk menentukan karakter maupun masa depan seseorang.
Dilansir dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat enam weton yang disebut memiliki karakter kuat, berwibawa, dan membawa aura layaknya seorang bangsawan.
Kamis Pahing mempunyai neptu 17, hasil penjumlahan nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Pahing sebesar 9. Dalam hitungan primbon, angka tersebut membuat weton ini sering dikaitkan dengan karakter yang kuat dan berpengaruh.
Pemilik Kamis Pahing biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tidak terburu-buru ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.
Cara berbicara yang tenang juga menjadi salah satu karakter yang membuat mereka terlihat berwibawa. Tidak harus banyak bicara, tetapi ketika menyampaikan pendapat, perkataannya sering mendapat perhatian.
Dalam kepercayaan tradisional, mereka juga dianggap memiliki kedekatan dengan nilai-nilai adat dan leluhur. Karena itu, sosok Kamis Pahing sering digambarkan teguh memegang prinsip serta tidak mudah terbawa oleh perubahan di sekitarnya.
Minggu Legi memiliki neptu 10, berasal dari nilai hari Minggu 5 dan pasaran Legi 5. Weton ini dipercaya membawa karakter lembut, tenang, tetapi tetap memiliki pendirian yang kuat.
Seseorang dengan weton Minggu Legi kerap digambarkan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tutur katanya yang sopan dan sikapnya yang menghargai orang lain membuat kehadirannya terasa menenangkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju