Bukan Sekadar Karisma, 6 Weton Ini Disebut Membawa Aura Bangsawan Sejak Lahir

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Bagi sebagian masyarakat, weton juga menjadi bagian dari perhitungan tradisional untuk membaca karakter, kecenderungan perilaku, hingga perjalanan kehidupan.

Salah satu pembahasan yang cukup menarik dalam primbon adalah mengenai weton yang dipercaya memiliki aura kewibawaan, karisma, dan martabat tinggi. Pemilik weton tertentu bahkan kerap digambarkan memiliki pembawaan seperti bangsawan: tenang, disegani, serta mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Namun, perlu dipahami bahwa gambaran tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi primbon Jawa, bukan ukuran ilmiah untuk menentukan karakter maupun masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat enam weton yang disebut memiliki karakter kuat, berwibawa, dan membawa aura layaknya seorang bangsawan.

1. Kamis Pahing Kamis Pahing mempunyai neptu 17, hasil penjumlahan nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Pahing sebesar 9. Dalam hitungan primbon, angka tersebut membuat weton ini sering dikaitkan dengan karakter yang kuat dan berpengaruh.

Pemilik Kamis Pahing biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tidak terburu-buru ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.

Cara berbicara yang tenang juga menjadi salah satu karakter yang membuat mereka terlihat berwibawa. Tidak harus banyak bicara, tetapi ketika menyampaikan pendapat, perkataannya sering mendapat perhatian.

Dalam kepercayaan tradisional, mereka juga dianggap memiliki kedekatan dengan nilai-nilai adat dan leluhur. Karena itu, sosok Kamis Pahing sering digambarkan teguh memegang prinsip serta tidak mudah terbawa oleh perubahan di sekitarnya.

2. Minggu Legi Minggu Legi memiliki neptu 10, berasal dari nilai hari Minggu 5 dan pasaran Legi 5. Weton ini dipercaya membawa karakter lembut, tenang, tetapi tetap memiliki pendirian yang kuat.