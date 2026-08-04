Bukan Sekadar Keturunan, 6 Weton Ini Disebut Membawa Jiwa Bangsawan Sejak Lahir

Ilustrasi weton yang memiliki aura ningrat dan ditakdirkan jadi pewaris kekayaan bangsawan (freepik)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta berbagai simbol kehidupan seseorang. Salah satu kepercayaan yang masih berkembang adalah adanya weton tertentu yang dianggap memiliki aura ningrat, yaitu pembawaan yang mencerminkan kewibawaan, ketenangan, dan jiwa kepemimpinan.
Aura tersebut bukan selalu berkaitan dengan garis keturunan kerajaan. Dalam pandangan tradisi Jawa, seseorang dapat terlihat istimewa melalui sikap, tutur kata, cara mengambil keputusan, hingga kemampuan membawa pengaruh positif bagi orang di sekitarnya.
Beberapa weton dipercaya memiliki karakter seperti seorang pemimpin: tidak banyak bicara, tetapi mampu membuat orang lain menghormati. Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang bijaksana, bertanggung jawab, dan memiliki keteguhan hati.
Berikut enam weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut membawa energi kehormatan dan kewibawaan.
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Pemilik weton Kamis Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki keteguhan dan cara berpikir matang. Mereka cenderung tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru karena lebih suka mempertimbangkan berbagai sisi.
Sikap tenangnya membuat orang lain merasa percaya dan nyaman berada di dekat mereka. Meski tidak selalu mencari perhatian, kehadiran mereka sering dianggap memiliki pengaruh kuat.
Dalam kehidupan, karakter seperti ini membuat Kamis Pahing dipercaya cocok berada dalam posisi yang membutuhkan tanggung jawab besar, seperti pemimpin, pengusaha, atau sosok yang menjadi tempat meminta nasihat.
Keistimewaan mereka bukan berasal dari keinginan untuk berkuasa, melainkan dari sikap bijak dan kemampuan menjaga kepercayaan orang lain.
Minggu Legi dikenal sebagai weton yang sering dikaitkan dengan pribadi penuh keteduhan. Mereka biasanya memiliki cara komunikasi yang lembut dan mampu menciptakan suasana harmonis.
Mereka bukan tipe yang gemar tampil di depan banyak orang, tetapi justru sering dipercaya karena ketulusan dan kedewasaan berpikirnya.
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