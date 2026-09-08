Rezeki Tak Putus-Putus, 6 Shio Ini Diprediksi Hidup Makmur hingga Tua

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang mapan dengan kondisi finansial yang stabil. Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio atau simbol hewan berdasarkan tahun kelahirannya.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki energi keberuntungan yang kuat. Hoki tersebut digambarkan dapat muncul melalui kerja keras, kreativitas, keputusan yang tepat, hingga dukungan dari orang-orang di sekitarnya.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Faktor seperti usaha, kemampuan mengelola keuangan, dan keputusan hidup tetap berperan penting dalam menentukan kondisi seseorang.

Dilansir dari naurakom, berikut enam shio yang disebut memiliki peruntungan kuat dan berpeluang menikmati kehidupan yang makmur.

1. Shio Kambing Shio Kambing kerap dikaitkan dengan sifat kreatif, lembut, dan menyukai keharmonisan. Menurut ramalan, peluang finansial mereka dapat muncul dari pekerjaan kreatif, proyek yang dilakukan bersama orang lain, maupun kegiatan yang berawal dari kegemaran pribadi.

Kemampuan menjaga hubungan baik juga menjadi salah satu modal yang dipercaya dapat membuka kesempatan baru. Namun, kelimpahan yang diperoleh tetap perlu dikelola dengan bijaksana agar kehidupan tetap seimbang.

2. Shio Kelinci Pemilik shio Kelinci dikenal memiliki karakter lembut dan kecerdasan emosional yang baik. Sifat tersebut dipercaya membantu mereka membangun hubungan positif dengan banyak orang.

Dalam urusan finansial, rezeki Kelinci disebut dapat berasal dari kerja keras, keputusan investasi yang matang, maupun bantuan dari keluarga dan orang terdekat.

Selain mengejar keuntungan, mereka disarankan tetap menghargai apa yang telah dimiliki. Sikap bersyukur dan berbagi juga dianggap penting untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan.