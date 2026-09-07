Punya Jalan Rezeki yang Lapang, 10 Weton Ini Konon Berpeluang Hidup Makmur

Weton pembawa kekayaan, hidup lapang dan rezeki mapan kata primbon jawa (Freepik/freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungannya juga sering dikaitkan dengan rezeki, pekerjaan, hingga kondisi ekonomi.
Primbon Jawa menyebut sejumlah weton mempunyai karakter yang dianggap mendukung tercapainya kemapanan. Mereka dipercaya memiliki jalan rezeki yang relatif terbuka dan mampu menemukan peluang dalam berbagai keadaan.
Beberapa weton bahkan disebut mempunyai keberuntungan dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun pengelolaan materi. Namun, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan bukan jaminan bahwa seseorang pasti kaya berdasarkan wetonnya.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut 10 weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki menuju kemakmuran menurut Primbon Jawa.
Pemilik weton Minggu Pon digambarkan sebagai pribadi yang berani dan mempunyai rasa sayang besar terhadap keluarga.
Mereka memang disebut memiliki emosi yang cukup kuat sehingga terkadang mudah terbawa suasana ketika menghadapi persoalan. Namun, kesetiaan dan kepedulian terhadap orang-orang terdekat menjadi salah satu karakter yang menonjol.
Dalam urusan pekerjaan, ketekunan dipercaya menjadi modal utama mereka. Berkat kegigihan tersebut, Minggu Pon disebut mempunyai peluang untuk meningkatkan penghasilan dan mencapai kondisi finansial yang lebih baik.
Orang yang lahir pada Minggu Pahing dikenal mempunyai prinsip yang kuat. Mereka cenderung teguh mempertahankan pendirian dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain.
Karakter tersebut terkadang membuat mereka terlihat keras kepala. Namun, di sisi lain, kemampuan mempertahankan keyakinan juga dipercaya menjadi modal seorang pemimpin.
Wawasan yang luas dan kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang disebut dapat membantu membuka peluang dalam pekerjaan maupun bisnis. Kombinasi keteguhan dan keberanian tersebut dipercaya membawa keberuntungan finansial.
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Jawa Pos
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