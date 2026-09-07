Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 8 September 2026 | 05.55 WIB

Hidup Makin Makmur, 5 Weton Ini Disebut Punya Bakat Jadi Juragan Kaya Menurut Primbon Jawa

Weton juragan uang yang berlimpah rezeki dan kaya raya kata primbon jawa./Freepik. - Image

Weton juragan uang yang berlimpah rezeki dan kaya raya kata primbon jawa./Freepik.

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam hal pekerjaan, usaha, dan kondisi finansial. Dalam budaya Jawa, salah satu cara untuk membaca karakter serta peruntungan seseorang adalah melalui weton kelahiran.

Primbon Jawa mengenal berbagai perhitungan weton yang kemudian dikaitkan dengan watak, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang. Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung seseorang untuk mencapai kehidupan mapan dan memiliki pengaruh besar.

Dalam ramalan tersebut, pemilik weton tertentu digambarkan memiliki etos kerja, keberanian, kecermatan, atau kemampuan mengelola harta yang dapat menjadi modal menuju kemakmuran.

Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, terdapat lima weton yang disebut mempunyai peruntungan kuat dalam urusan kekayaan dan berpeluang menjadi sosok juragan menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon

Rabu Pon dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki karakter pekerja keras dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai semangat tinggi untuk mengejar target. Ketika mengalami kegagalan, mereka cenderung menjadikannya sebagai pengalaman untuk memperbaiki langkah berikutnya.

Sifat optimistis dan kegigihan tersebut dalam ramalan Primbon Jawa dikaitkan dengan terbukanya berbagai peluang, termasuk dalam pekerjaan maupun usaha.

Dari sisi finansial, Rabu Pon dipercaya mampu memperoleh hasil yang baik apabila konsisten mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan kesempatan.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yakni kecenderungan mudah terpancing emosi. Kemampuan mengendalikan amarah menjadi penting agar persoalan pribadi tidak mengganggu perjalanan karier maupun usaha.

2. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon juga masuk dalam daftar weton yang dipercaya mempunyai peruntungan finansial kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Weton yang Diprediksi Menjadi Juragan Kaya Setelah Melewati Masa Sulit - Image
Zodiak

3 Weton yang Diprediksi Menjadi Juragan Kaya Setelah Melewati Masa Sulit

Minggu, 8 Maret 2026 | 16.18 WIB

Punya Jalan Rezeki yang Lapang, 10 Weton Ini Konon Berpeluang Hidup Makmur - Image
Zodiak

Punya Jalan Rezeki yang Lapang, 10 Weton Ini Konon Berpeluang Hidup Makmur

Senin, 7 September 2026 | 21.29 WIB

Punya Neptu Istimewa, 10 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Makmur - Image
Zodiak

Punya Neptu Istimewa, 10 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Makmur

Senin, 7 September 2026 | 21.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore