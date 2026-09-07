Hidup Makin Makmur, 5 Weton Ini Disebut Punya Bakat Jadi Juragan Kaya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam hal pekerjaan, usaha, dan kondisi finansial. Dalam budaya Jawa, salah satu cara untuk membaca karakter serta peruntungan seseorang adalah melalui weton kelahiran.

Primbon Jawa mengenal berbagai perhitungan weton yang kemudian dikaitkan dengan watak, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang. Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung seseorang untuk mencapai kehidupan mapan dan memiliki pengaruh besar.

Dalam ramalan tersebut, pemilik weton tertentu digambarkan memiliki etos kerja, keberanian, kecermatan, atau kemampuan mengelola harta yang dapat menjadi modal menuju kemakmuran.

Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, terdapat lima weton yang disebut mempunyai peruntungan kuat dalam urusan kekayaan dan berpeluang menjadi sosok juragan menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon Rabu Pon dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki karakter pekerja keras dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai semangat tinggi untuk mengejar target. Ketika mengalami kegagalan, mereka cenderung menjadikannya sebagai pengalaman untuk memperbaiki langkah berikutnya.

Sifat optimistis dan kegigihan tersebut dalam ramalan Primbon Jawa dikaitkan dengan terbukanya berbagai peluang, termasuk dalam pekerjaan maupun usaha.

Dari sisi finansial, Rabu Pon dipercaya mampu memperoleh hasil yang baik apabila konsisten mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan kesempatan.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yakni kecenderungan mudah terpancing emosi. Kemampuan mengendalikan amarah menjadi penting agar persoalan pribadi tidak mengganggu perjalanan karier maupun usaha.