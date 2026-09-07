Momentum Emas Datang! 8 Weton Ini Diramal Makin Makmur dan Hidup Berkecukupan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Perhitungan tersebut sejak lama dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Primbon Jawa juga mengenal berbagai tafsir mengenai keberuntungan berdasarkan weton. Salah satunya berkaitan dengan periode ketika seseorang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang. Dalam tafsir yang berkembang, terdapat sejumlah weton yang disebut sedang berada dalam fase penuh peluang.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut delapan weton yang menurut hitungan Primbon Jawa disebut memiliki momentum baik untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

1. Senin Pon – Peluang Baru Mulai Berdatangan Pemilik weton Senin Pon digambarkan sebagai pribadi yang cukup cakap membaca keadaan. Mereka juga disebut memiliki daya tarik yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan.

Dalam periode yang dianggap menguntungkan, peluang baru dipercaya dapat bermunculan, baik melalui pekerjaan, bisnis, maupun kerja sama dengan orang lain.

Kesempatan tersebut bisa menjadi titik awal untuk meningkatkan kondisi finansial. Namun, kemampuan memilah peluang tetap diperlukan agar langkah yang diambil tidak justru menimbulkan persoalan baru.

2. Rabu Legi – Rezeki dari Berbagai Kesempatan Rabu Legi termasuk weton yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan materi. Pemiliknya disebut memiliki kemampuan bersosialisasi dan membangun hubungan dengan berbagai kalangan.

Dalam ramalan yang beredar, peluang finansial bagi Rabu Legi dapat muncul melalui berbagai sumber. Mulai dari pekerjaan sampingan, usaha, investasi, hingga kesempatan lain yang sebelumnya tidak diperhitungkan.