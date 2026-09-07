Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 8 September 2026 | 06.45 WIB

Momentum Emas Datang! 8 Weton Ini Diramal Makin Makmur dan Hidup Berkecukupan

seseorang yang sedang berada dalam momentum kekayaan (Freepik/EyeEm) - Image

seseorang yang sedang berada dalam momentum kekayaan (Freepik/EyeEm)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Perhitungan tersebut sejak lama dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Primbon Jawa juga mengenal berbagai tafsir mengenai keberuntungan berdasarkan weton. Salah satunya berkaitan dengan periode ketika seseorang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang. Dalam tafsir yang berkembang, terdapat sejumlah weton yang disebut sedang berada dalam fase penuh peluang.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut delapan weton yang menurut hitungan Primbon Jawa disebut memiliki momentum baik untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

1. Senin Pon – Peluang Baru Mulai Berdatangan

Pemilik weton Senin Pon digambarkan sebagai pribadi yang cukup cakap membaca keadaan. Mereka juga disebut memiliki daya tarik yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan.

Dalam periode yang dianggap menguntungkan, peluang baru dipercaya dapat bermunculan, baik melalui pekerjaan, bisnis, maupun kerja sama dengan orang lain.

Kesempatan tersebut bisa menjadi titik awal untuk meningkatkan kondisi finansial. Namun, kemampuan memilah peluang tetap diperlukan agar langkah yang diambil tidak justru menimbulkan persoalan baru.

2. Rabu Legi – Rezeki dari Berbagai Kesempatan

Rabu Legi termasuk weton yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan materi. Pemiliknya disebut memiliki kemampuan bersosialisasi dan membangun hubungan dengan berbagai kalangan.

Dalam ramalan yang beredar, peluang finansial bagi Rabu Legi dapat muncul melalui berbagai sumber. Mulai dari pekerjaan sampingan, usaha, investasi, hingga kesempatan lain yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Jika mampu mengelola setiap kesempatan dengan bijak, fase tersebut dipercaya dapat membawa perubahan menuju kehidupan yang lebih nyaman dan berkecukupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hidup Makin Makmur, 5 Weton Ini Disebut Punya Bakat Jadi Juragan Kaya Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Hidup Makin Makmur, 5 Weton Ini Disebut Punya Bakat Jadi Juragan Kaya Menurut Primbon Jawa

Selasa, 8 September 2026 | 05.55 WIB

Punya Jalan Rezeki yang Lapang, 10 Weton Ini Konon Berpeluang Hidup Makmur - Image
Zodiak

Punya Jalan Rezeki yang Lapang, 10 Weton Ini Konon Berpeluang Hidup Makmur

Senin, 7 September 2026 | 21.29 WIB

Punya Neptu Istimewa, 10 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Makmur - Image
Zodiak

Punya Neptu Istimewa, 10 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Makmur

Senin, 7 September 2026 | 21.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore