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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 21.02 WIB

Hoki Seolah Tak Pernah Putus, Ini 5 Shio yang Konon Mudah Raih Kesuksesan

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang berdasarkan tahun kelahiran. Shio juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan, perjalanan hidup, hingga peluang seseorang dalam memperoleh kesuksesan.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tiongkok, terdapat beberapa yang dipercaya memiliki energi keberuntungan lebih kuat. Karakter bawaan mereka dinilai dapat membantu dalam membaca peluang, mengambil keputusan, serta mengelola berbagai kesempatan yang datang.

Tak heran, sejumlah shio bahkan disebut mempunyai rezeki tingkat tinggi dan lebih mudah menemukan jalan menuju kehidupan yang mapan.

Dilansir naurakom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki rezeki tingkat tinggi. Apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

1. Shio Naga

Naga sejak lama menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kejayaan dalam budaya Tiongkok. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai peluang besar untuk meraih pencapaian tinggi dalam berbagai aspek kehidupan.

Kepercayaan tersebut juga menggambarkan shio Naga sebagai pribadi yang mampu menghadapi tekanan dan berusaha mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Mereka dianggap memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan diri serta pandai memanfaatkan peluang yang muncul.

Dalam ramalan astrologi, energi keberuntungan yang dimiliki Naga disebut dapat mendukung mereka dalam mengejar target dan mewujudkan ambisi.

2. Shio Macan

Shio Macan dikenal dengan karakter pemberani, kuat, dan penuh keyakinan. Mereka tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan dan cenderung berani mengambil langkah besar untuk mencapai tujuan.

Pemilik shio ini dipercaya mempunyai keberuntungan yang cukup kuat. Mereka juga dianggap mampu mengandalkan kekuatan batin dan keberanian dalam menentukan arah kehidupan.

Sifat percaya diri tersebut menjadi salah satu modal yang diyakini dapat membantu shio Macan membuka berbagai peluang menuju keberhasilan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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