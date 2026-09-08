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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 16.00 WIB

Tak Disangka, 5 Shio Ini Diprediksi Memasuki Fase Penuh Keberuntungan dan Kesuksesan

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tentu memiliki fase naik dan turun. Dalam astrologi Tiongkok, pergerakan energi dan perubahan keadaan dipercaya dapat membawa seseorang menuju babak kehidupan yang berbeda.

Sejumlah shio disebut sedang memasuki periode yang lebih menjanjikan. Bukan hanya menghadirkan peluang baru, fase ini juga diyakini dapat memberikan kelegaan setelah melewati situasi yang cukup menguras pikiran.

Perubahan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keputusan penting, kesempatan pekerjaan, hubungan personal, hingga kerja sama yang sebelumnya tidak terduga.

Lantas, shio apa saja yang disebut berpeluang menikmati periode penuh keberuntungan tersebut?

Dilansir horoscope, berikut lima shio yang kini hidupnya paling beruntung. 

1. Kerbau

Pemilik shio Kerbau diprediksi akan menghadapi momen yang membutuhkan keberanian dan keteguhan hati. Keputusan yang diambil dalam waktu dekat bisa menjadi titik penting yang membawa perubahan dalam kehidupan.

Jangan terlalu kecewa apabila sebuah pertemuan batal atau rencana yang telah disusun tiba-tiba berubah. Situasi tak terduga tersebut justru berpotensi membuka kesempatan lain yang sebelumnya tidak terlihat.

Karena itu, shio Kerbau disarankan tidak terlalu terpaku pada rencana lama. Tawaran atau kesempatan baru layak dipertimbangkan selama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Naga

Bagi shio Naga, sebuah akhir justru dapat menjadi pintu menuju permulaan yang lebih baik. Anda mungkin mulai memahami bahwa meninggalkan sesuatu bukan selalu berarti mengalami kehilangan.

Perubahan tersebut dapat berkaitan dengan pekerjaan, hubungan, maupun pola pikir yang selama ini dianggap sudah tidak memberikan manfaat. Ada kemungkinan Anda memilih memulai perjalanan baru setelah menyadari apa yang sebenarnya dibutuhkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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