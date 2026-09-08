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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 16.18 WIB

Tekad Baja Jadi Modal, 4 Shio Ini Disebut Bisa Mencapai Kesuksesan Finansial

ilustrasi shio yang hidup sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang hidup sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki definisi kesuksesan masing-masing. Bagi sebagian orang, keberhasilan tidak cukup hanya dengan memiliki kehidupan yang nyaman. Mereka juga mengejar kebebasan finansial, kemapanan, hingga kemampuan menikmati berbagai kemewahan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Beberapa shio dipercaya mempunyai sifat ambisius, pekerja keras, dan pandai melihat kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial.

Mereka umumnya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Target besar justru menjadi pemicu untuk terus berusaha sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.

Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki karakter kuat untuk mengejar kesuksesan finansial?

Dilansir horoscope, berikut empat shio yang pasti hidup sukses hingga kaya raya berkat tekad kuat dan kerja keras.

1. Macan

Pemilik shio Macan dikenal memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka juga cenderung menyukai pencapaian besar dan kehidupan yang memberikan kenyamanan sekaligus pengakuan.

Kepercayaan diri tersebut dapat menjadi modal ketika mereka menemukan peluang baru. Shio Macan biasanya tidak takut memasang target tinggi, termasuk mengejar karier dengan penghasilan besar atau membangun usaha sendiri.

Bagi mereka, kekayaan bukan satu-satunya tujuan. Status, penghargaan, dan rasa hormat dari orang lain juga dapat menjadi motivasi.

Meski memiliki ambisi besar, shio Macan digambarkan sebagai pribadi yang senang berbagi. Ketika berhasil mencapai kemapanan, mereka tidak keberatan membantu keluarga maupun orang-orang terdekat.

2. Monyet

Shio Monyet disebut memiliki pendekatan yang cukup terencana dalam membangun kekayaan. Mereka cenderung memikirkan masa depan dan tidak sembarangan menggunakan uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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