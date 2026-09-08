Hatinya Dermawan, 4 Shio Ini Dipercaya Mudah Mendapat Doa Baik dan Rezeki

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Kebaikan yang dilakukan dengan tulus kerap dipercaya akan membawa dampak positif bagi kehidupan seseorang. Membantu sesama, berbagi dengan orang yang membutuhkan, atau sekadar hadir ketika orang lain berada dalam kesulitan dapat menciptakan hubungan sosial yang penuh kehangatan.
Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut juga kerap dikaitkan dengan shio tertentu. Beberapa shio dipercaya mempunyai sifat dermawan, mudah berempati, dan tidak keberatan mengulurkan tangan kepada orang lain.
Menariknya, dalam kepercayaan tersebut, kebaikan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dipercaya dapat kembali dalam berbagai bentuk. Salah satunya berupa kelancaran rezeki, dukungan dari lingkungan, hingga datangnya peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Tentu saja, kaitan antara shio dan rezeki merupakan bagian dari kepercayaan atau tradisi, bukan jaminan mengenai kondisi finansial seseorang.
Dikutip dari YouTube ShioDaily, berikut empat shio yang dikenal memiliki sifat suka menolong dan dipercaya kerap memperoleh keberuntungan dari doa baik orang-orang di sekitarnya.
Shio Naga sering digambarkan sebagai pribadi berkarakter kuat sekaligus memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitarnya.
Ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan, mereka dipercaya tidak mudah berpaling. Bahkan dalam kondisi sedang memiliki kesibukan sendiri, pemilik shio ini disebut tetap berusaha memberikan pertolongan semampunya.
Sikap tersebut membuat Shio Naga mudah mendapatkan simpati dan penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, kebaikan yang diberikan secara tulus diyakini dapat kembali melalui dukungan, kesempatan, maupun doa dari orang lain.
Karena itu, rezeki Shio Naga kerap digambarkan tidak hanya berasal dari usaha pribadi, tetapi juga dari hubungan baik yang telah mereka bangun.
Shio Kambing dikenal memiliki hati yang lembut dan kepedulian besar terhadap orang lain. Mereka disebut termasuk sosok yang tidak mudah tega ketika melihat seseorang mengalami kesulitan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju