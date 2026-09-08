Hatinya Dermawan, 4 Shio Ini Dipercaya Mudah Mendapat Doa Baik dan Rezeki

JawaPos.com – Kebaikan yang dilakukan dengan tulus kerap dipercaya akan membawa dampak positif bagi kehidupan seseorang. Membantu sesama, berbagi dengan orang yang membutuhkan, atau sekadar hadir ketika orang lain berada dalam kesulitan dapat menciptakan hubungan sosial yang penuh kehangatan.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut juga kerap dikaitkan dengan shio tertentu. Beberapa shio dipercaya mempunyai sifat dermawan, mudah berempati, dan tidak keberatan mengulurkan tangan kepada orang lain.

Menariknya, dalam kepercayaan tersebut, kebaikan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dipercaya dapat kembali dalam berbagai bentuk. Salah satunya berupa kelancaran rezeki, dukungan dari lingkungan, hingga datangnya peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Tentu saja, kaitan antara shio dan rezeki merupakan bagian dari kepercayaan atau tradisi, bukan jaminan mengenai kondisi finansial seseorang.

Dikutip dari YouTube ShioDaily, berikut empat shio yang dikenal memiliki sifat suka menolong dan dipercaya kerap memperoleh keberuntungan dari doa baik orang-orang di sekitarnya.

1. Shio Naga – Rela Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Shio Naga sering digambarkan sebagai pribadi berkarakter kuat sekaligus memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitarnya.

Ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan, mereka dipercaya tidak mudah berpaling. Bahkan dalam kondisi sedang memiliki kesibukan sendiri, pemilik shio ini disebut tetap berusaha memberikan pertolongan semampunya.

Sikap tersebut membuat Shio Naga mudah mendapatkan simpati dan penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, kebaikan yang diberikan secara tulus diyakini dapat kembali melalui dukungan, kesempatan, maupun doa dari orang lain.

Karena itu, rezeki Shio Naga kerap digambarkan tidak hanya berasal dari usaha pribadi, tetapi juga dari hubungan baik yang telah mereka bangun.