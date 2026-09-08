Banyak Rintangan di Awal, 5 Shio Ini Konon Akan Menikmati Rezeki Besar

JawaPos.com – Jalan menuju keberhasilan tidak selalu berlangsung mulus. Sebagian orang dipercaya harus menghadapi berbagai tantangan terlebih dahulu sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang lebih nyaman dan berkecukupan.

Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter dan unsur yang menaungi seseorang berdasarkan shio. Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki fase kehidupan penuh tantangan, tetapi mampu bangkit dan menemukan jalan menuju keberlimpahan.

Rintangan yang dihadapi bisa berasal dari lingkungan, kondisi emosional, kelelahan, maupun keraguan terhadap diri sendiri. Ketika mampu melewati ujian tersebut, mereka diyakini mempunyai peluang lebih besar untuk merasakan hasil dari perjuangan yang dilakukan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio dan unsur yang disebut akan melewati berbagai ujian sebelum akhirnya dikelilingi rezeki. Berikut daftarnya:

1. Shio Ular Elemen Air Shio Ular dengan unsur Air dikenal mempunyai kemampuan membaca keadaan dan mengenali peluang. Namun, perjalanan mereka dipercaya tidak selalu mudah karena dapat berhadapan dengan orang-orang yang membawa pengaruh kurang baik.

Tantangan terbesar bagi mereka adalah menjaga kejernihan pikiran ketika menghadapi bujukan atau tipu daya dari lingkungan sekitar. Jika mampu berhati-hati dalam menentukan pilihan dan tetap yakin terhadap proses yang dijalani, peluang menuju kesuksesan dipercaya semakin terbuka.

Kesabaran dalam memilih orang yang tepat dan mengambil keputusan secara matang menjadi modal penting bagi pemilik kombinasi ini.

2. Shio Kuda Elemen Tanah Kuda dengan elemen Tanah digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai semangat kerja tinggi. Mereka cenderung terus bergerak dan tidak mudah menyerah ketika mengejar target.

Namun, sifat pekerja keras tersebut juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Beban yang terlalu berat berpotensi membuat mereka kelelahan dan kehilangan motivasi di tengah perjalanan.