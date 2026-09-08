7 Weton Pembawa Hoki Besar, Rezekinya Dipercaya Sulit Berhenti

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan tersebut menjadi bagian dari tradisi primbon yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu istilah yang cukup dikenal adalah tibo sugih, yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang dipercaya memiliki jalan rezeki yang terbuka dan berpeluang mencapai kemakmuran.

Keberuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang tunai. Dalam penafsiran primbon, rezeki dapat hadir melalui usaha yang berkembang, pekerjaan, relasi, bantuan orang lain, kesempatan baru, maupun kemudahan ketika menghadapi persoalan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi kuat untuk mendapatkan keberlimpahan rezeki. Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Senin Legi dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam urusan keberuntungan. Pemilik weton ini disebut memiliki karakter yang mampu membuka banyak peluang dalam perjalanan hidupnya.

Rezeki yang datang pun digambarkan tidak selalu melalui jalur yang terduga. Kesempatan usaha, dukungan dari lingkungan, hingga pertemuan dengan orang yang tepat dapat menjadi pintu menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Karena itu, Senin Legi kerap dikaitkan dengan sosok yang memiliki aura kemakmuran dan peluang mendapatkan rezeki tambahan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang kuat, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu.

Menurut penafsiran primbon, karakter pekerja keras tersebut berpadu dengan keberuntungan sehingga berbagai usaha yang dilakukan berpotensi menghasilkan sesuatu yang lebih besar.