7 Weton Pembawa Hoki Besar, Rezekinya Dipercaya Sulit Berhenti

seseorang yang terjepit harta besar./Freepik/1291833660
JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan tersebut menjadi bagian dari tradisi primbon yang diwariskan secara turun-temurun.
Salah satu istilah yang cukup dikenal adalah tibo sugih, yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang dipercaya memiliki jalan rezeki yang terbuka dan berpeluang mencapai kemakmuran.
Keberuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang tunai. Dalam penafsiran primbon, rezeki dapat hadir melalui usaha yang berkembang, pekerjaan, relasi, bantuan orang lain, kesempatan baru, maupun kemudahan ketika menghadapi persoalan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi kuat untuk mendapatkan keberlimpahan rezeki. Berikut daftarnya:
Senin Legi dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam urusan keberuntungan. Pemilik weton ini disebut memiliki karakter yang mampu membuka banyak peluang dalam perjalanan hidupnya.
Rezeki yang datang pun digambarkan tidak selalu melalui jalur yang terduga. Kesempatan usaha, dukungan dari lingkungan, hingga pertemuan dengan orang yang tepat dapat menjadi pintu menuju kondisi finansial yang lebih baik.
Karena itu, Senin Legi kerap dikaitkan dengan sosok yang memiliki aura kemakmuran dan peluang mendapatkan rezeki tambahan.
Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang kuat, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu.
Menurut penafsiran primbon, karakter pekerja keras tersebut berpadu dengan keberuntungan sehingga berbagai usaha yang dilakukan berpotensi menghasilkan sesuatu yang lebih besar.
Weton ini bahkan disebut memiliki kemampuan menarik peluang. Ketika mampu memanfaatkan kesempatan dengan tepat, hasil yang diperoleh dipercaya dapat berkembang secara signifikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju