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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 18.26 WIB

Naga hingga Kuda, Ini 5 Shio yang Disebut Berpotensi Mengumpulkan Kekayaan

ilustrasi shio calon miliarder. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio calon miliarder. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kesuksesan dalam dunia bisnis tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga keberanian, strategi, kemampuan membaca peluang, dan ketekunan. Setiap orang tentu memiliki cara berbeda dalam membangun usaha dan mencapai kondisi finansial yang diinginkan.

Di tengah masyarakat, shio juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan karakter seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk ketika membangun bisnis. Sejumlah shio dipercaya memiliki sifat yang mendukung kemampuan untuk mencari peluang dan mengembangkan kekayaan.

Meski begitu, anggapan mengenai keberuntungan berdasarkan shio merupakan bagian dari astrologi Tiongkok dan tidak bisa menjadi jaminan seseorang akan kaya. Hasil bisnis tetap dipengaruhi kemampuan, kondisi pasar, strategi, kerja keras, serta keputusan yang diambil.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki karakter kuat untuk mengejar kesuksesan dan kemakmuran melalui usaha.

1. Kuda

Shio Kuda dikenal memiliki energi besar, semangat tinggi, dan kemauan kuat untuk bekerja keras. Mereka cenderung tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan.

Dalam dunia bisnis, karakter tersebut dapat menjadi modal penting. Kuda dipercaya mampu mengatur waktu dengan baik dan tetap tekun ketika mengejar target yang sudah ditetapkan.

Selain mengandalkan kerja keras, mereka juga disebut memiliki intuisi yang cukup tajam. Kemampuan membaca keadaan dapat membantu Kuda menentukan kapan harus mengambil kesempatan dan kapan perlu berhati-hati.

Perpaduan antara semangat, jiwa kepemimpinan, dan intuisi membuat shio Kuda dianggap memiliki potensi untuk membangun kekayaan melalui usaha yang ditekuni.

2. Babi

Dalam astrologi Tiongkok, shio Babi kerap diasosiasikan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang ramah, rendah hati, serta memiliki rasa tanggung jawab.

Meski memiliki sifat santai, Babi disebut mampu bekerja dengan serius ketika memiliki tujuan yang ingin dicapai. Mereka juga tidak mudah kehilangan fokus dalam mengejar sesuatu yang dianggap penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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