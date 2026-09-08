6 Shio yang Konon Cocok Terjun ke Dunia Bisnis dan Berpeluang Raih Banyak Uang

JawaPos.com – Membangun usaha sendiri menjadi salah satu pilihan bagi orang yang ingin mengembangkan penghasilan sekaligus mencapai kemandirian finansial. Namun, perjalanan menjadi pengusaha tentu tidak selalu mudah.

Dunia bisnis membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan, ketekunan menghadapi kegagalan, serta kemampuan membaca peluang. Tidak sedikit usaha yang harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya berkembang dan menghasilkan keuntungan.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung aktivitas wirausaha. Mulai dari keberanian mengambil risiko, kemampuan beradaptasi, hingga kecermatan dalam melihat kesempatan.

Perlu diingat, keberhasilan bisnis tidak ditentukan oleh shio. Faktor seperti modal, strategi, keterampilan, pengalaman, kondisi pasar, dan kerja keras tetap jauh lebih menentukan.

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Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang disebut memiliki karakter dan keberuntungan yang cocok untuk menekuni dunia usaha.

1. Babi Shio Babi disebut memiliki potensi untuk berkembang sebagai seorang pengusaha. Mereka digambarkan cukup berani ketika harus menghadapi risiko dan memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan.

Dalam menjalankan bisnis, kemampuan mengambil keputusan menjadi hal penting. Shio Babi dipercaya mempunyai insting yang cukup baik ketika menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian.

Mereka juga dianggap mampu menghadapi berbagai tantangan tanpa mudah kehilangan arah. Perpaduan antara keberanian dan kemampuan mengambil keputusan inilah yang membuat Babi dinilai berpotensi meraih keberhasilan melalui usaha.

2. Anjing Kejujuran dan kesetiaan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan shio Anjing. Dalam dunia bisnis, kedua sifat tersebut dapat membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan maupun mitra.